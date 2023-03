Tak Justyna Żyła rozpieszcza nowego ukochanego. Ten widok chciałby zobaczyć każdy mężczyzna, ślinka cieknie

Mistrz wrócił do domu

Justyna Żyła postanowiła pokazać, jak dba o swoją nową miłość. Celebrytka, o której bardzo głośno w Polsce było przy okazji jej rozwodu z Piotrem Żyłą, pokazała na swoich mediach społecznościowych publikację, która dobitnie pokazuje, jak spędziła noc u boku nowego ukochanego. Trzeba przyznać, że na taki widok aż cieknie ślinka i żaden z panów nie pogniewałby się na taką formę pieszczoty.

Justyna Żyła rozpieszcza nową miłość. Jej zdjęcie mówi wszystko

Justyna Żyła po zakończeniu relacji z Piotrem Żyłą przez długi czas nie mogła znaleźć sobie nowego wybranka serca, a sama pochłonięta była w dużej mierze przyczynami swojego rozwodu i nowym związkiem byłego męża, o czym mówiła na mediach społecznościowych, dostarczając niekiedy dość mocnych szczegółów na temat relacji z reprezentantem Polski w skokach narciarskich. Na całe szczęście, ból po rozwodzie to dla Justyny Żyły to już przeszłość i od pewnego czasu chwali się ona nowym związkiem. Na najnowszej publikacji celebrytki widzimy, jak zadbała o nowego ukochanego, przygotowując mu wspaniała kolację. Trzeba przyznać, że taka kobieta u boku mężczyzny to najprawdziwszy skarb!

i Autor: instagram.com/justynazyla