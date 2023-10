Tak naprawdę wyglądają relacje Adama Małysza ze Stefanem Horngacherem. Te słowa prezesa PZN nie zostawiają cienia wątpliwości

Thomas Thurnbichler ujawnił, co czeka polskich skoczków. Wystosował apel do fanów. Wspomniał też o Kubackim

Adam Małysz i Stefan Horngacher znają się bardzo dobrze. Oczywiście z racji współpracy w reprezentacji Polski, ale i później nie raz przecież spotykali się w trakcie kolejnych sezonów, bowiem Adam Małysz pełnił rolę dyrektora w PZN i nie raz pojawiał się na zawodach, gdzie miał okazję widywać się trenerem niemieckich zawodników. Polscy fani nie pałają sympatią do Horngachera już z samej racji tego, że prowadzi on zespół naszych zachodnich sąsiadów i po prostu rywalizuje z naszą reprezentacją, ale nie raz dawał także inne popisy, jak choćby donosił na reprezentację Polski w sprawie butów, które niedawno pojawiły się na wyposażeniu naszych zawodników. Adam Małysz jednak nie raz przyznawał, że jego stosunki z Horngacherem nie są takie złe.

Tak Małysz wypowiada się o Horngacherze, to mówi wszystko o ich relacjach

Już w 2021 roku, czyli dwa lata po odejściu Horngachera z polskiej kadry, Adam Małysz przyznawał, że często rozmawia z Austriakiem i nie są to negatywnie nacechowane dyskusje. W rozmowie z portalem Sport.pl przyznawał, że często docinają sobie w trakcie rywalizacji. – (…) my normalnie, jak zawsze przez lata współpracy, rozmawiamy. Docinamy sobie w żartach. Na przykład Stefan przychodzi i mówi "Pokonałem was!", a po naszym sukcesie my się odwdzięczamy pytaniami "I co, nie żal Ci, że odszedłeś?" – mówił obecny prezes PZN, pełniący wówczas funkcję dyrektora sportowego.

Nawet afera wokół polskich butów, która wybuchła w 2022 roku, nie zmieniła zbytnio nastawienia Adama Małysza. Nawet rozumiał on zachowanie austriackiego szkoleniowca i wskazał, że gdy był on trenerem naszych zawodników, to także potrafił o nich walczyć. – Jeśli chodzi o samego Stefana, to ciężko dyskutować i komentować. Gdyby był w Polsce, to też by walczył o swoich zawodników. Teraz robi to samo dla Niemców, więc nie miejmy pretensji – powiedział w rozmowie z Interią Adam Małysz, wówczas kierując pretensje do FIS za dyskwalifikację Polaków.

Co ciekawe, Stefan Horngacher poważnie zastanawiał się, czy nie powinien zostać w Polsce na dłużej o czym opowiedział otwarcie w rozmowie z portalem Sport.pl. Oferta z Niemiec ostatecznie jednak przeważyła.

Adam Małysz o złocie Piotra Żyły i zatrudnieniu Thomasa Thurnbichlera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.