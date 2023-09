Takim cackiem wozi się ukochana Piotra Żyły! Marcelina ZIętek nie żałowała pieniędzy, zdjęcie ujawnia bogactwo!

Marcelina Ziętek postanowiła pochwalić się bardzo ciekawym zdjęciem. Okazuje się, że aktorka, znana ze swoich występów w telewizji TVN, jak też ukochana Piotra Żyły jest wielką fanką niemieckiej motoryzacji i to też takiej, która nie uchodzi za najtańsze. Na mediach społecznościowych artystki pojawiło się zdjęcie samochodu, który posiada i trzeba przyznać, że na ten zakup musiała wydać niebagatelną ilość pieniędzy. To trzeba zobaczyć na własne oczy.

Marcelina Ziętek wozi się luksusowym autem! Wydała na nie fortunę

Okazuje się, że Marcelina Ziętek bardzo lubi mocne i drogie samochody, o czym mogliśmy przekonać się widząc zdjęcie jej pojazdu. Okazało się bowiem, że aktorka i ukochana reprezentanta Polski w skokach narciarskich - Piotra Żyły wozi się Mercedesem GLC. Samochód nie należy do najtańszych, a jego ceny na rynku polski zaczynają się od 240 100 zł aż do 320 600 zł. Trzeba przyznać, że cena może robić wrażenie, ale nie ma co się temu dziwić, aktorka i modelka ma wielkie upodobanie do ekskluzywnych rzeczy, co nie raz pokazywała na swoich mediach społecznościowych.