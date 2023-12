Ga-Pa kwalifikacje RELACJA NA ŻYWO. Ostatnie skoki w 2023 roku! Polacy wreszcie się przebudzą? [WYNIKI LIVE]

Sonda Czy Thomas Thurnbichler powinien zostać zwolniony przez Adama Małysza? Tak Nie mam zdania Absolutnie!

Na żywo TCS: Ga-Pa kwalifikacje Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Początek zawodów o godzinie 13:45. Zapraszamy!

TCS: skoki Ga-Pa kwalifikacje Turniej Czterech Skoczni Garmisch-Partenkirchen dzisiaj 31.12.2023 skoki w sylwestra Ga-Pa kwalifikacje

Turniej Czterech Skoczni zawsze wywołuje ogromne emocje i nierzadko również ogromne kontrowersje. Tak było w Oberstdorfie, gdzie stworzyło się ogromne zamieszanie związane z pękniętym kombinezonem Andreasa Wellingera po kwalifikacjach, przez co Stefan Horngacher uciekał później przed dziennikarzami. Polscy fani, w przeciwieństwie do niemieckich, w dalszym ciągu nie mieli zbyt wielu powodów do radości, za wyjątkiem występu Kamila Stocha. Skoczek z Zębu okazał się najlepszym z biało-czerwonych i zajął 17. miejsce - o wiele lepiej, niż 27. Dawid Kubacki i 28. Piotr Żyła. To jednak dalej nie są lokaty, na które liczą fani polskich skoczków. Czy podopiecznym Thomas Thurnbichlera uda się poprawić swoje skoki w Garmisch-Partenkirchen? Przekonamy już się podczas kwalifikacji. Zapraszamy na relację na żywo z sylwestrowych kwalifikacji TCS w Ga-Pa! Początek o 13:45.