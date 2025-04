FC Barcelona - Real Mallorca typy i kursy (22.04.2025) | Duma Katalonii pędzi po mistrzostwo

FC Barcelona - Real Mallorca typy: oferty bukmacherskie na ten mecz

Robert Lewandowski ze względu na kontuzje nie weźmie udziału w spotkaniu Barcelona - Mallorca. Dla gospodarzy będzie to duże osłabienie, lecz i tak to Blaugrana będzie zdecydowanym faworytem meczu. Podopieczni Hansiego Flicka potrzebują pięciu zwycięstw, aby zostać mistrzem Hiszpanii. Sprawdź, jakie typy na ten mecz są warte uwagi.

FC Barcelona - Real Mallorca: kto faworytem - typy bukmacherskie

Bukmacher Superbet na mecz Barcelona - Mallorca oferuje dość niski współczynnik na zwycięstwo Blaugrany. Wygraną gospodarzy można zagrać po kursie 1.26, zaś szalenie wysoki jest współczynnik na triumf gości, bowiem wygrana Realu ma współczynnik 12.00. W tej sytuacji lepiej skupić się na innych rynkach niż 1X2.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 21/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie

Liczba goli powyżej 2.5 w ofercie bukmacherów z kursem 1.50

FC Barcelona to drużyna, która imponuje skutecznością. W 32 meczach w lidze udało im się zdobyć aż 88 goli. Ponadto w spotkaniach u siebie cztery z pięciu ostatnich starć zawsze kończyły się z liczbą bramek większą niż 2.5. Dlatego uważam, że ten typ to dobra opcja, aby dodać go do kuponu.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 22/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie

Liczba rzutów rożnych powyżej 9.5 po dobrym kursie 2.10

Kolejna propozycja to liczba rzutów rożnych w meczu. Moim zdaniem ciekawą opcją będzie linia powyżej 9.5 kornerów. Mecze FC Barcelony to niemal gwarancja dużej liczby rzutów rożnych. W ostatnich czterech z pięciu spotkań oglądaliśmy minimum 10 kornerów.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 22/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie

FC Barcelona - Real Mallorca: statystyki dla typera

Duma Katalonii z przewagą czterech punktów nad Realem Madryt zajmuje 1. miejsce w tabeli La Liga. Kwestia mistrzostwa leży w ich rękach. Z kolei Mallorca z dorobkiem 44 punktów zajmuje 7. miejsce w lidze.

FC Barcelona - ostatnie 5 meczów:

19.04.2025 Barcelona - Celta 4:3 (La Liga)

15.04.2025 Borussia - Barcelona 3:1 (Liga Mistrzów)

12.04.2025 Leganes - Barcelona 0:1 (La Liga)

09.04.2025 Barcelona - Borussia 4:0 (Liga Mistrzów)

05.04.2025 Barcelona - Betis 1:1 (La Liga)

Real Mallorca - ostatnie 5 meczów:

19.04.2025 Mallorca - Betis 0:0 (La Liga)

12.04.2025 Sociedad - Mallorca 0:2 (La Liga)

05.04.2025 Mallorca - Celta 1:2 (La Liga)

30.03.2025 Valencia - Mallorca 1:0 (La Liga)

15.03.2025 Mallorca - Espanyol 2:1 (La Liga)

FC Barcelona - Real Mallorca: przewidywane składy

Przede wszystkim w kadrze meczowej zabraknie Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski doznał kontuzji w ostatnim spotkaniu z Celtą Vigo. Z powodu kontuzji nie zagra także Alejando Balde.

Barcelona: Szczesny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin - Pedri, De Jong, Gavi - Yamal, Torres, Raphinha

Mallorca: Greif - Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Mojica - D Rodriguez, S Costa, Darder - Larin, A Sanchez

FC Barcelona - Real Mallorca: transmisja - gdzie oglądać?

Mecz Barcelona - Mallorca odbędzie się we wtorek o godzinie 21:30 na Estadio Olimpico. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport. Ponadto losy rywalizacji można śledzić w internecie dzieki usłudze Canal+ online.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.