Te słowa wielkiego rywala Dawida Kubackiego poruszą nawet największego twardziela. Emocjonalna wypowiedź o cierpiącym Polaku

W pierwszej połowie sezonu to Kubacki był niekwestionowanym liderem PŚ, a jego najgroźniejszym konkurentem był Anze Lanisek. Polak i Słoweniec toczyli niesamowitą walkę, w którą im bliżej było do Turnieju Czterech Skoczni, tym bardziej włączył się Halvor Egner Granerud. Ostatecznie to Norweg okazał się najlepszym skoczkiem tego sezonu i w Planicy odbierze Kryształową Kulę, którą wywalczył już w Vikersund wobec absencji Kubackiego. Początkowo nieznane były szczegóły nagłej rezygnacji lidera reprezentacji Polski, ale szybko okazało się, że chodzi o poważną chorobę i hospitalizację jego żony. 33-latek wrócił do kraju i zaopiekował się ukochaną oraz dziećmi, przedwcześnie kończąc sezon. To sprawiło, że w klasyfikacji generalnej PŚ wyprzedził go Stefan Kraft, a w Planicy na podium może wskoczyć właśnie Lanisek. Słoweniec traci do Polaka zaledwie 73 punkty i już w wygranych czwartkowych kwalifikacjach pokazał, że stać go na zepchnięcie Kubackiego z podium.

Anze Lanisek emocjonalnie o rywalizacji z Dawidem Kubackim. Poruszająca wypowiedź

Trudno będzie przełknąć sytuację, w której zawodnik plasujący się od początku listopada na pierwszym lub drugim miejscu, zakończy sezon poza czołową trójką. Tym bardziej w takich okolicznościach. Było to niemal niemożliwe, gdyby Kubacki brał udział w konkursach, jednak są sprawy ważniejsze niż sport. Zdają sobie z tego sprawę wszyscy jego rywale i koledzy, ale rywalizacja musi toczyć się dalej. Wie o tym Lanisek, który nie zamierza odpuszczać, mimo że znalazł się w niekomfortowej sytuacji.

- Bardzo trudno mi o tym mówić. To oczywiste, że każdy chciałby być w czołowej trójce - powiedział w rozmowie z TVP Sport. - Z drugiej strony Dawid zasłużył na miejsce na podium. Dla mnie on już zawsze będzie drugim skoczkiem tego sezonu. Pokazał siłę mentalną i fizyczną. Życzę mu wszystkiego najlepszego - dodał szybko. Pierwszą szansę na zepchnięcie Kubackiego 26-latek będzie miał już w piątek. W pierwszym z dwóch indywidualnych konkursów w Planicy musiałby zająć co najmniej drugie miejsce.