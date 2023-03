Dawid Kubacki postawiony pod ścianą. Brutalna rzeczywistość wobec choroby żony, nie może nic zrobić

Kubacki przez absencję w ostatnich konkursach sezonu może spaść z podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najlepszy polski skoczek tej zimy opuścił drugie zawody w Vikersund, a także pełne weekendy w Lahti i w Planicy. To właśnie w Słowenii tradycyjnie zakończy się sezon, który zamkną dwa konkursy indywidualne przedzielone sobotnią drużynówką. Przed ich rozpoczęciem trzeci zawodnik klasyfikacji PŚ ma zaledwie 73 punkty przewagi nad czwartym Anze Laniskiem. Słoweniec już w czwartek pokazał, że nie zamierza odpuścić i w kapitalnym stylu wygrał kwalifikacje przed piątkowym konkursem. Już w nim będzie mógł zepchnąć Kubackiego i zapewnić sobie podium całego sezonu. Wystarczy mu do tego drugie miejsce, a w razie gorszego występu, będzie miał drugą - prawdopodobnie łatwiejszą - szansę w niedzielę, kiedy na skoczni do lotów pojawi się 30 najlepszych zgłoszonych skoczków PŚ.

Dawid Kubacki postawiony pod ścianą. Brutalna rzeczywistość wobec choroby żony

Sam Lanisek nie ukrywa, że zaistniała sytuacja jest skomplikowana, ale zamierza ją wykorzystać. - Świetnie rozpoczęliśmy ten weekend, to solidne podstawy na najbliższe konkursy. Będę walczył do końca o to, by w ogólnym zestawieniu móc skończyć ten sezon w pierwszej trójce. Oczywiście Dawid także zasługuje na to, by się w niej znaleźć, obecna sytuacja jest jaka jest. Zobaczymy jak się to wszystko potoczy, sprawa wciąż jest otwarta - powiedział po kwalifikacjach cytowany przez Skijumping.pl.

Kubacki może spaść z podium PŚ, mimo że tak dobrego sezonu nie miał żaden inny polski skoczek w historii - aż 15 razy stawał na podium konkursów PŚ. Tym samym pobił rekord Polski, należący wcześniej do Adama Małysza. "Orzeł z Wisły" w czasach dominacji dwukrotnie wskakiwał na podium 14 razy (w sezonach 2000/01 i 2001/02). Kamil Stoch w najlepszym sezonie 2017/18 wywalczył 13 podiów. Te wyczyny wystarczały do zdobycia Kryształowej Kuli, a mistrz świata z Seefeld może wypaść na ostatniej prostej z czołowej trójki.