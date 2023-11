Thomas Thurnbichler nerwowo zareagował na nieudany występ Polaków. Kamery wszystko nagrały, mocna reakcja

Dawid Kubacki po czasie wrócił do potwornie trudnych chwil. Te słowa wywołują dreszcze. Odważył się je wypowiedzieć

Thomas Thurnbichler przez wiele tygodni powtarzał, że w tym roku forma Polaków ma przyjść później, niż przed rokiem, gdy od pierwszego konkursu rywalizowali o czołowe miejsca. Mówi się, że jej szczyt ma być w okolicach Turnieju Czterech Skoczni i ma trwać mniej więcej do lutego. Jednak nawet to nie tłumaczy fatalnego inauguracyjnego piątku z Pucharem Świata w wykonaniu Biało-Czerwonych. Obydwie serie treningowe i kwalifikacje były pokazem słabości polskich skoczków, z których w najważniejszej serii najwyżej sklasyfikowany był 29. Piotr Żyła. 31. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, 35. Kamil Stoch, 39. Dawid Kubacki i 46. Paweł Wąsek. Trudno się dziwić, że Thurnbichler nie krył emocji, co nie umknęło kamerom.

Nerwowa reakcja Thurnbichlera na występ Polaków

Austriak męczył się w piątek w gnieździe trenerskim, i gdy tylko mógł, jak najszybciej je opuścił. Dokładnie stało się to po słabym skoku kwalifikacyjnym ostatniego z jego podopiecznych - Dawida Kubackiego. Kamery doskonale zarejestrowały, jak Austriak momentalnie zeskoczył z barierki na wieży trenerskiej. Następnie szybko pobiegł w dół skoczni, aby porozmawiać ze wszystkimi polskimi skoczkami. Wyglądał na naprawdę złego, a o swoich odczuciach powiedział w rozmowie dla Polskiego Związku Narciarskiego.

- W tych trzech skokach widać było, że zawodnicy nie mogli się zaadaptować do skoczni w Ruce, także pod kątem pozycji. Widać, że inne zespoły już odbyły na niej treningi - zauważył na początku Thurnbichler. - My nie złapaliśmy tego treningu i obycia ze skocznią. Wszystkie pozycje u zawodników były niewłaściwe. Nie mogły dać im możliwości oddania dobrych skoków. Pracowali o wiele bardziej ciałem niż nogami, a stąd brak energii w rotacji podczas ich prób. Teraz czas na nas: żeby przygotować ich na kolejne dni i pokazać im, że są w stanie zaadaptować się do zmian, których muszą dokonać. Potem będziemy szli krok po kroku - dodał.