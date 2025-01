Thomas Thurnbichler nie mógł dłużej zwlekać. Stanowcza reakcja po klęsce polskich skoczków w Zakopanem

Co za historia!

Przed konkursem drużynowym w Zakopanem kibice mieli nadzieję na walkę polskich skoczków o podium. Pobudziły ją m.in. kwalifikacje i sobotnia seria próbna, kiedy Polska uzyskiwała drużynowo czwartą notę. Nadzieje szybko upadły - już po pierwszym skoku konkursowym Aleksandra Zniszczoła na 119 metrów podopieczni Thomasa Thurnbichlera tracili do najlepszych ponad 30 punktów i musieli gonić. To trudne zadanie im się nie udało, a końcowe 5. miejsce oddaje chyba obecną pozycję Polaków. Zwycięska Austria wygrała z Biało-Czerwonymi o ponad 130 punktów, a do trzecich Norwegów zabrakło blisko 86 pkt. Nawet czwarci Niemcy byli lepsi o 73 pkt, choć ta strata mogłaby być zdecydowanie mniejsza, gdyby Zniszczoł oddał swoje najlepsze skoki, jakie zdarzały mu się m.in. w trakcie Turnieju Czterech Skoczni. Już wtedy zawodził jednak w zawodach, a występ w zakopiańskiej drużynówce sugeruje, że jego kryzys się pogłębia.

Jego problemy widzi Thurnbichler, który po drużynówce nie krył rozczarowania i zapowiedział działanie w sprawie najlepszego polskiego skoczka ostatniej zimy. - Nie jestem zadowolony z dzisiejszych skoków. Inaczej osiągnęlibyśmy lepszy wynik. Zwłaszcza jeśli chodzi o Olka - rozpoczął trener, po czym ocenił obecną dyspozycję Zniszczoła.

- Wiemy, że stać go na więcej, ale w tym momencie sam nakłada na siebie ogromną presję, żeby pokazać te najlepsze skoki, przez co nie jest w stanie tego zrobić. Musi pozbyć się wygórowanych oczekiwań i stresu, który z nich wynika. Wtedy wróci na swój poziom. Naprawdę musimy usiąść i znaleźć rozwiązanie, żeby to zmienić - ocenił Thurnbichler.

Ponownie jedynym konkretnym pozytywem w polskiej kadrze był Paweł Wąsek, który indywidualnie osiągnął 5. notę i pokazał, że stać go na walkę nawet o podium. - Jest to możliwe. Dzisiaj robił naprawdę niesamowitą robotę w powietrzu, a wyjście z progu w obu skokach nie było idealne, więc jeśli uda mu się to jutro połączyć, może wskoczyć na podium - podsumował polskiego lidera austriacki szkoleniowiec.

