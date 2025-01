Thomas Thurnbichler nie mógł milczeć w sprawie Piotra Żyły. Jasne stanowisko, przekazał ważne informacje

Ciarki przechodzą po tych słowach Kamila Stocha. Wypalił po powrocie do Pucharu Świata

Thurnbiichler wprost o Piotrze Żyle. Ważne stanowisko po Oberstdorfie

Piotr Żyła zdaje się odnajdować swój rytm podczas lotów w Oberstdorfie, z miejsca stając się najlepszym spośród reprezentantów Polski. "Wiewiór" zajął 17. miejsce w sobotnim konkursie, skacząc najpierw 205,5 metra, a później 215 metrów. Jeszcze przed kilkoma tygodniami z pewnością nikt nie zakładałby takiego scenariusza, bowiem skoczek z Wisły nie prezentował się zbyt dobrze podczas Turnieju Czterech Skoczni, mając ogromne problemy z awansem do serii finałowej. Wtedy też Żyła jasno powiedział przed kamerami, że ma problemy, jednak nie chciał zdradzić, o co dokładnie może chodzić. Wszystko wskazuje jednak na to, że wszystkie kłopoty skoczka zostały już zażegnane, bowiem w jego oczach znów widać ten żar, jaki trenerzy mogli widzieć w przeszłości.

O dyspozycję Piotra Żyły i jego obecną sytuację oczywiście po sobotnim konkursie został zapytany trener Thomas Thurnbichler. Austriacki szkoleniowiec natychmiast ujawnił, jak za kulisami wygląda obecnie praca ze skoczkiem z Wisły i jakie wnioski można z tego wysunąć. W rozmowie z portalem "skijumping.pl" Thurnbichler wprost zaczął mówić o tym, że Żyła jest zmotywowany i zaczyna widzieć korzyści z procesu treningowego, jaki został mu przedstawiony.

- Mam nadzieję, że możemy utrzymać Piotrka na tej drodze rozwoju, na której jest on teraz, z tym ogniem, jaki teraz się w nim znajduje. - stwierdził Austriak odpowiadając na pytanie o Żyłę.

O ile wyniki Piotra Żyły w Oberstdorfie, czy Pawła Wąska w całym sezonie mogą cieszyć Thurnbichlera, to nie brakuje również gorzkich chwil. Jedną z nich są chociażby ostatnie słowa ojca Kamila Stocha, któremu nie podoba się to, że Austriak nie wpuszcza Michala Doleżała na wieżę trenerską, aby to Czech machał chorągiewką jemu synowi. Sam Kamil Stoch starał się łagodzić sprawę mówiąc, że jego tata może mieć swoje zdanie, jednak nie ma pełni informacji na temat tego, jak sytuacja wygląda wewnątrz kadry.

Niemniej jednak może to być kolejny kamyczek do ogródka problemów Thomasa Thurnbichlera.