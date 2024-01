Thomas Thurnbichler podjął jasną decyzję w sprawie polskich skoczków. Kibice na to czekali, jest oficjalne potwierdzenie

PolSKI Turniej 2024 co to? Skoki PolSKI Turniej zasady, nagrody. Czym jest PolSKI Turniej w skokach narciarskich? PolSKI Turniej 2024 terminarz

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich wystąpi w konkursie duetów, który jest zupełnie nowym pomysłem na rozgrywanie zawodów w ramach konkursów. Thomas Thurnbichler przedstawił, jak będzie wyglądac oficjalny skład dwuosobowej drużyny, która powalczy o zwycięstwo. Wybór Austriaka nie może zaskakiwać!

Tak będzie wyglądać Polska w trakcie konkursu duetów. Thurnbichler nie pozostawił wątpliwości

W trakcie piątkowych kwalifikacji do konkursu w Wiśle najlepiej prezentowali się Piotr Żyła i Dawid Kubacki. To właśnie na nich chce postawić Thurnbichler w trakcie konkursu duetów, co zostało potwierdzone przez oficjalny komunikat ze strony Polskiego Związku Narciarskiego umieszczony na portalu X (dawniej Twitter)

- Trener Kadry Narodowej A Thomas Thurnbichler poinformował, że w jutrzejszej rywalizacji duetów wystartują Dawid Kubacki i Piotr Żyła - poinformował Polski Związek Narciarski na swoich mediach społecznościowych.

Konkurs w Wiśle w sobotę 13 grudnia 2024 roku o godzinie 16:00. Relację live przeprowadzi portal sport.se.pl, zapraszamy serdecznie na wielkie emocje!