Thomas Thurnbichler wygarnął polskim skoczkom! Padły przerażające słowa. Naprawdę jest tak źle?

Minionej zimy Thomas Thurnbichler mógł cieszyć się z kilku sukcesów, głównie za sprawą Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, ale nie wszyscy polscy skoczkowie prezentowali się na miarę możliwości. Ponownie spore problemy miało zaplecze, a chyba jedynym promykiem nadziei był przełom Aleksandra Zniszczoła. W celu poprawy sytuacji w kadrze B przed nowym sezonem Polski Związek Narciarski postanowił zatrudnić nowego trenera. David Jiroutek zastąpił Macieja Maciusiaka i miał wpłynąć na zwiększenie rywalizacji w polskich kadrach, jednak Thurnbichler bije na alarm na miesiąc przed inauguracją Pucharu Świata. Jego zdaniem sporą winę za nie najlepszą formę ponoszą sami skoczkowie!

Przerażające słowa Thomasa Thurnbichlera. Wygarnął polskim skoczkom!

To właśnie Thurnbichler mocno zachęcał związek do współpracy z Jiroutkiem. Po pierwszych miesiącach dalej liczy na owocną współpracę, ale pojawiły się pewne komplikacje. Zdaniem Austriaka przed jego kolegą stoi spore wyzwanie, które ma zalążek w podejściu niektórych jego podopiecznych. - Ważne jest, by w tym ostatnim miesiącu przed zimą, David skupił się na najbardziej zmotywowanych i najlepszych zawodnikach. Nie zawsze chodzi tylko o trenera. Potrzebna jest także wewnętrzna motywacja sportowca. U niektórych ją widzę, ale muszę też powiedzieć, że brakuje jej kilku zawodnikom. Ale tym ważniejsze jest, abyśmy naprawdę skupili się na tych zmotywowanych - wypalił Thurnbichler w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

- Nie jest też tak, że zupełnie nie są zmotywowani. Po prostu, kiedy masz gorszy czas, zamiast narzekać, lepiej wstań i spróbuj rozwiązać swój problem. W każdym aspekcie swojego życia nie tylko podczas tych dwóch godzin treningu. Poza skokami i ćwiczeniami jest wystarczająco dużo czasu, by pracować nad rozwiązaniem tych problemów i całym tym narzekaniem. Kiedy skupiasz się tylko na narzekaniu, jesteś zgubiony - wyjaśnił po chwili. Główny szkoleniowiec polskich skoczków nie wyjawił, kogo ma na myśli. W kadrze B na najbliższy sezon znajdują się: Jan Habdas, Klemens Murańka, Adam Niżnik, Tomasz Pilch, Andrzej Stękała i Jakub Wolny.