Trener kadry skoczków ma apel do fanów, dotyczący mistrza. To jest – jego zdaniem – najważniejsze

W ostatnim czasie najwierniejsi fani Kamila Stocha mogli nieco martwić się o swojego idola, który zdecydowanie nie może wskoczyć na swój poziom w konkursach Pucharu Świata i wciąż czegoś mu brakuje, aby walczyć o wygraną. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, podczas mistrzostw Polski w Wiśle, lider reprezentacji Polski nabrał jednak wiatru w żagle i wywalczył swój kolejny tytuł, po czym uspokoił nieco swoich fanów w wywiadzie po zawodach. Niedługo później Thomas Thurnbichler miał okazję podsumować formę Stocha i powiedzieć, czego oczekuje od niego na Turnieju Czterech Skoczni.

Tego Thomas Thurnbichler oczekuje od Kamila Stocha na Turnieju Czterech Skoczni. Trener kadry powiedział to wprost

Kamil Stoch niejednokrotnie już udowadniał, że potrafi odnaleźć swoją optymalną formę niemalże z dnia na dzień, dlatego jego rywale nigdy nie mogą go lekceważyć. Z podobnego założenia wychodzi trener kadry A Thomas Thurnbichler, który nie oczekuje co prawda od Kamila Stocha wygranej w TCS, ale złapania swojego rytmu, który może przełożyć się na sukces w dalszej perspektywie.

Thomas Thurnbichler wymownie o Stochu przed Turniejem Czterech Skoczni! Tego oczekuje od lidera polskich skoczków

- Zawsze trzeba pamiętać o Kamilu, który w optymalnej dyspozycji może sięgnąć po Złotego Orła, a zrobił to już trzy razy. To też ważne. Jemu nie chodzi tylko o wygrywanie, chce oddawać jak najwięcej dobrych skoków. Będę w pełni zadowolony, jeżeli Kamil odda sześć bardzo dobrych skoków na osiem prób. To będzie zastrzyk pewności siebie pod kątem kolejnej części sezonu - powiedział przed Turniejem Czterech Skoczni Thomas Thurnbichler, cytowany przez "skijumping.pl". Tegoroczne zmagania podczas TCS rozpoczną się w środę 28 grudnia od kwalifikacji w Oberstdorfie.