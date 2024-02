i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Thomas Thurnbichler

Zmiana w kadrze

Thurnbichler opuścił polskich skoczków. Podano nazwisko jego zastępcy. Austriak ogłosił to przed kamerami

Tomasz Piechna 7:16

To być może jeden z bardziej wyczerpujących fragmentów Pucharu Świata w tym roku. Skoczkowie narciarscy w ostatnich dniach musieli pokonać dziesiątki tysięcy kilometrów i najpierw przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, a niedawno zameldowali się w Japonii, gdzie kontynuowana będzie rywalizacja. Do Kraju Kwitnącej Wiśni nie udał się jednak Thomas Thurnbichler, a tymczasowo zastąpi go jego asystent.