i Autor: Alex Marcinowski/Super Express Thomas Thurnbichler

Wyjaśnione

Adam Małysz przestał to ukrywać. Bardziej szczerze o przyszłości Thurnbichlera nie mógł powiedzieć. Deklaracja legendy poszła w świat

dko 10:58 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Trwający sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich dla polskich zawodników jest już w zasadzie nie do uratowania. Co prawda można powalczyć o indywidualne podia i chwile radości, ale w ogólności będzie to jeden z gorszych sezonów w wykonaniu biało-czerwonych. Dlatego pojawiły się pytania, co z przyszłością Thomasa Thurnbichlera. Adam Małysz po raz kolejny podkreślił, że nie jest za zmianą trenera.