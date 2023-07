To Horngacher myśli o karierze Piotra Żyły w MMA. Jasne stanowisko, trener przerwał milczenie

Wielki rywal Polaków wraca do rywalizacji! Miał wypadek, przekazał pilne wiadomości

Stefan Horngacher wyraził swój pogląd na temat startów Piotra Żyły w MMA. Skoczek narciarski wzbudził niemałą sensację, deklarując swoją chęć pojawienia się w sportach walki i związania się z kontraktem z federacją Clout MMA. Decyzja sportowca podzieliła kibiców, a swoje zdanie na ten temat w rozmowie ze "sport.pl" wyraził były szkoleniowiec polskiej kadry. Padły jasne słowa.

Piotr Żyła w MMA. Stefan Horngacher wyraził swoje zdanie

Dziennikarze sport.pl, pytając Adama Małysza o start Żyły w MMA usłyszeli odpowiedź, że akurat Żyła jest jedynym zawodnikiem, po którym można było się spodziewać takiej decyzji. Po rozmowie z legendą polskich skoków, dziennikarze zagadnęli Horngachera co o tym wszystkim sądzi i czy zgadza się z poglądem wyrażonym przez Małysza. Austriak powiedział, że to co powiedział były polski skoczek jak najbardziej oddaje stan faktyczny.

- Zgadzam się. Taki jest Piotrek. Jest świetnym sportowcem i osobowością, bardzo go lubię. Ale kontroluje się go niełatwo, nie zawsze da się narzucić to, jak ma trenować. Zawsze stanowi spore wyzwanie dla trenera - przyznał Horngacher.