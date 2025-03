Thomas Thurnbichler ma już dwie oferty, by na dobre uciec z Polski. Przechwyci go były szef polskich mistrzów?

To będzie rywalizacja drużyn bez trenerów, a z...kapitanami. A ci są znamienici: Adam Małysz, Martin Schmitt, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer i Andreas Goldberger. Najwięksi z największych. Oni losowali do swoich zespołów po trzech zawodników z trzech różnych koszyków. Czwartego do każdej z ekip wybrali kibice w specjalnym głosowaniu. Są aktualne gwiazdy skoków, ale też nie brakuje "młodych wilków". – Ja bym już chyba nie wrócił do skakania, bo ja bym chciał wygrywać. Więc takie "zwykłe" powroty nie są dla mnie dobre – śmiał się w rozmowie z nami Schlierenzauer.

Konkurs bez przeliczników

Mocno odgrażał się za to Morgenstern. – Jestem Adamowi niezwykle wdzięczny za zaproszenie na to wydarzenie, ale jestem pewien, że wygramy. Rozmawiałem już o tym dawno z Danielem [Tschofenigiem] i wiem, że nie może się doczekać – mówił "Morgi".

– Będzie zupełnie inna forma rywalizacji. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Jasno, przejrzyście – opowiada z kolei Małysz, który jest jednym z gospodarzy wydarzenia. Jak więc będzie? Żadnych not za styl i przeliczników za wiatr czy długość rozbiegu. Liczy się tylko odległość i strategia. Zwycięży drużyna, która po dwóch seriach skoków najmocniej zbliży się do 1000 metrów. – Wychodzi po 125 metrów w jednej próbie. Wtedy wychodziłoby idealnie. Ale wiadomo, że wycelować w 125 metrów wcale nie jest tak prosto, więc każdy może obrać trochę inną taktykę – skomentował w rozmowie z Red Bullem Małysz. Plan dla polskich skoczków jest prosty: skoczyć w punkt, a potem już marzyć o przyszłorocznych igrzyskach...

Zawody zaplanowane są na sobotę. Transmisja w TVN o godz. 15.45.

Pełne składy drużyn na Red Bull Skoki w Punkt:

Drużyna Adama Małysza:

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Paweł Wąsek

Domen Prevc (Słowenia)

Tate Frantz (USA)

Drużyna Martina Schmitta:

Andreas Wellinger (Niemcy)

Dawid Kubacki

Anze Lanisek (Słowenia)

Stephan Embacher (Austria)

Drużyna Thomasa Morgensterna:

Daniel Tschofenig (Austria)

Aleksander Zniszczoł

Kacper Tomasiak

Alex Insam (Włochy)

Drużyna Gregora Schlierenzauera:

Maciej Kot

Piotr Żyła

Karl Geiger (Niemcy)

Władimir Zografski (Bułgaria)

Drużyna Andreasa Goldbergera: