i Autor: Paweł Skraba/SE Paweł Wąsek

Są dokładne kwoty

Tyle zarobili polscy skoczkowie w tym sezonie! Paweł Wąsek zdeklasował wszystkich. Sam zarobił tyle, co Zniszczoł, Stoch i Kubacki

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich przeszedł już do historii. To nie był najlepszy rok dla Biało-czerwonych. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera mieli wiele problemów przez całą zimę. Najlepiej radził sobie Paweł Wąsek, który regularnie dołączał do walki z najlepszymi. Widać to także w podsumowaniu zarobków za miniony sezon. Ile zarobił Wąsek?