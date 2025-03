– Na pewno będzie mi go brakowało, ale było już widać, że atmosfera w zespole nie jest taka, jaka być powinna. Ta zmiana była potrzebna, żeby drużyna jako całość odżyła. Trener Maciusiak był z nami przez cały sezon, dlatego jestem optymistą. Trener wie, co jest mi potrzebne, liczę na to, że to będzie kontynuacja tego, co było – wytłumaczył Wąsek.