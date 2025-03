Za dużo było chaosu, mieszania i zamętu. Nie potrafił się ustatkować w tym, że jak coś robimy tak, to robimy tak, tylko ustalaliśmy jedną opcję, przybijaliśmy piątki wieczorem, a następnego dnia znowu od nowa mieszamy we wszystkim. Tak się nie dało i przed dwa i pół roku nie udało się przewalczyć tego, by spróbował wnieść w trenowanie trochę spokoju. Tak się troszeczkę męczyliśmy. Albo nawet bardzo, bo było dużo spięć z tego powodu – tak na antenie Eurosportu podsumował Kubacki swoją nieudaną współpracę z Thurnbichlerem.

Iskrzyło między Thurnbichlerem a trenerem Stocha

Zwrócił też uwagę, że iskrzyło na linii Thurnbichler – trener Michał Doleżal, który indywidualnie prowadził Kamila Stocha.

– Teraz wiemy, co chcemy robić, myślę, że będziemy się lepiej dogadywać. Współpraca będzie inaczej wyglądała także między „Dodem” (Michal Doleżal, indywidualny trener Kamila Stocha – red.) a Kamilem. I nikt im pod górkę nie będzie robił cały czas. Atmosfera się bardzo wyczyści i będzie dobrze – podsumował Dawid Kubacki.

Co na to Thurnbichler? Wypowiedział się w Eurosporcie dyplomatycznie.

Starsi zawodnicy dostali wolność w tym, co robić, chodzi o to, żeby mieć wolę i chęć robienia postępów i rozwijania się. Mieliśmy problemy z dostawcami sprzętu, było dużo małych rzeczy, które się składały na to. Nie będę siebie oceniać i swojej pracy, była to jednak przyjemność pracować z tą grupą. Polskie skoki muszą być silne i powinny budować przyszłość w tej dyscyplinie – podkreślił były już trener kadry.

Jak reaguje Adam Małysz, prezes PZN? – Już w zeszłym roku jak zauważyłem, że coś ta atmosfera zaczyna siadać, pytałem starszych chłopaków, czy nie chcą iść swoją drogą – powiedział w Eurosporcie Małysz. – Na początku mówili, że nie, potem Kamil chciał stworzyć swój team. Inni chcieli dać szansę Thomasowi. Może nie miałem do końca rozeznania, co się dzieje naprawdę w kadrze. Potem jak zacząłem jeździć, to mi pokazało, że coś tam nie gra. Byłem zapewniany, że nie jest tak źle. Jednak już w Trondheim (MŚ – red.) zobaczyłem, że jest źle, że nie dogadują się, trochę wylali żale po tym wszystkim, było więcej słów, otworzyli się trenerzy serwismeni na temat, jakie były problemy. To też miało duże znaczenie.

– Ja chciałem się spotkać z zawodnikami i porozmawiać jak oni to widzą, bo oni są w tym całym systemie najważniejsi. Ich głos się liczy – mówił z kolei Maciusiak. – Trzeba myśleć o przyszłości, zostawić to, co było. Widać energię, mamy plan, co trzeba robić w sezonie olimpijskim, chcemy tam walczyć o medale. Wielkiej rewolucji w systemie na tę chwilę nie będzie. Skupimy się na zawodnikach kadry, ale mogą dojść nowi, którzy błysną formą. Obiecuję, że na zawody będą jeździć najlepsi.