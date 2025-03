Zmarł Stefan Hula senior. Kamil Stoch pożegnał gwiazdę sportów zimowych. Dowiedział się o tym od dziennikarzy

Aleksander Zniszczoł mógł przeżyć dramat w Planicy. Mogło dojść do tragedii! Było niebezpiecznie

Nie żyje Stefan Hula senior. Tak pożegnał go Kamil Stoch

Podczas finałowego konkursu drużynowego w Planicy dotarły smutne wieści – Stefan Hula poinformował o śmierci swojego ojca, Stefana Huli seniora. Były sportowiec zmarł w wieku 78 lat. To on wprowadził syna w świat sportów zimowych i zaszczepił w nim pasję do skoków narciarskich.

Stefan Hula senior był utytułowanym zawodnikiem kombinacji norweskiej, łączącej skoki i biegi narciarskie. Jego największym osiągnięciem był brązowy medal mistrzostw świata w Falun. Dwukrotnie reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich – w Sapporo oraz Innsbrucku, gdzie zajmował miejsca w drugiej dziesiątce.

Stefan Hula upamiętnił ojca wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, dziękując mu za wsparcie i miłość do sportu. „Będzie mi ciebie cholernie brakować, ale jeszcze się spotkamy” – napisał, żegnając tatę.

Stoch: Świat sportu będzie tęsknił za takimi luxmi

Informacja dotarła do polskich skoczków w Planicy po zakończeniu konkursu drużynowego. Dziennikarze zapytali o to Kamila Stocha. Jeden z liderów kadry złożył kondolencje rodzinie Stefana Huli i przyznał, że świat sportu będzie za nim tęsknił.

- To bardzo przykre. Dopiero teraz się dowiaduję od ciebie. Moje kondolencje dla rodziny. Świat sportu będzie tęsknił za takimi ludźmi – powiedział Stoch.

