To od tego zależą wyniki Polaków! Ojciec Dawida Kubackiego powiedział o tym wprost, jasny przekaz

Adam Małysz nie kryje emocji po skokach Stocha. Mocna ocena, "Kurczę, no przykre to jest"

Podczas mistrzostw świata w Planicy nie brakuje emocji. W konkursie na skoczni normalnej ogromny awans zaliczył Piotr Żyła, ponieważ drugim skokiem przebił wszystkich rywali i to on sięgnął po wymarzony złoty medal. W piątkowych zawodach indywidualnych na dużym obiekcie w Planicy brązowy krążek wywalczył Dawid Kubacki. Pozostali podopieczni Thomasa Thurnbichlera: Aleksander Zniszczoł oraz Kamil Stoch również pokazali się, z jak najlepszej strony, dzięki czemu kibice mogą liczyć na ogromne emocje i walkę w rywalizacji drużynowej o złoty medal.

Ojciec Kubackiego nie gryzł się w język! Zwrócił uwagę na ten szczegół

Paulina Chylewska przeprowadzając wywiad zapytała Edwarda Kubackiego o atmosferę w zespole, ten odpowiedział jasno. - Na pewno tak. Jeżeli by tam coś nie grało, nawet między nimi samymi, byłaby jakaś zadra, to coś by się działo. Myślę, że współpraca całego teamu to klucz do sukcesu - przekazał Kubacki.

Nie zabrakło także komentarza, dotyczącego stanu zdrowia brązowego medalisty mistrzostw świata przed konkursem. - Obawy były. Nie ukrywajmy, przez ostatnie kilka dni chłopak mocno cierpiał, bo te plecy mu przeszkadzały i troszeczkę doskwierają nadal. Co prawda uspokaja, że jest już w miarę wszystko w porządku, ale jednak jeszcze nie do końca. W piątek udowodnił, że potrafi skakać. Wykorzystał wszystko, co było w jego gestii i ma brązowy medal - zaznaczył Kubacki, w programie "Polskie skocznie".

Konkurs drużynowy na mistrzostwach świata w Planicy jest zaplanowany na 4 marca o godzinie 16:30.

