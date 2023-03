Tu ratują życie Marty Kubackiej. Adam Małysz wszystko wyjawił, szczególne miejsce dla polskiej medycyny

Marta Kubacka ma dość duże problemy zdrowotne, które spowodowały, że musi przebywać w szpitalu. Jak wyjawił Adam Małysz, żona Dawida Kubackiego pozostaje pod opieką jednych z najlepszych specjalistów do spraw kardiologicznych w Polsce. Placówka, w której przebywa Kubacka zapisała się w historii polskiej medycyny.

Marta Kubacka przebywa w szczególnym miejscu dla polskiej medycyny. Adam Małysz wszystko wyjawił

Okazuje się, że Marta Kubacka przebywa w Śląskim Centrum Chorób Serca. Jest to bardzo znana placówka, gdyż właśnie tam profesor Zbigniew Religa w 1985 r. wraz z zespołem przeprowadził pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. Informację o miejscu leczenia Kubackiej przekazał Adam Małysz i wyraził on przekonanie, że specjaliści do spraw chorób serca zdatnie pomogą żonie polskiego skoczka w powrocie do zdrowia.

- Marta jest w najlepszych rękach, jeśli chodzi o kardiologię w Polsce. Trafiła do szpitala w Zabrzu, na oddział profesora Religi. Mocno, mocno trzeba trzymać kciuki, za to, żeby wszystko dobrze się ułożyło i powiodło. Żeby Marta wróciła do zdrowia, a Dawid do skoków - powiedział Adam Małysz w rozmowie z "Faktem".