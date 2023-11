Ujawniono, jaką fortunę zarobił Dawid Kubacki! Od tej kwoty może zakręcić się w głowie, a to jeszcze nie koniec

W piątek, 24 listopada, Dawid Kubacki przystąpi wraz z innymi Polakami do kwalifikacji do pierwszego konkursu w sezonie 2023/24 i fani z pewnością mają wysokie oczekiwania wobec 33-latka. To właśnie on był liderem kadry w minionym sezonie i niewiele brakowało, a stanąłby na podium całego cyklu Pucharu Świata. Choć to się nie udało, to na pewno Dawid Kubacki nie mógł narzekać na to, ile zarobił za swoje osiągnięcia. Okazuje się, że Polak przebił pewną „magiczną” barierę, a w tym roku może być jeszcze lepiej.

Ujawniono Zarobki Dawida Kubackiego. Prawdziwa Fortuna!

Dawid Kubacki w minionym sezonie aż 15-krotnie stawał na podium w zawodach Pucharu Świata. 6 razy był najlepszy (więcej niż we wszystkich wcześniejszych latach) 4 razy był drugi, 5 razy zajmował trzecią lokatę. Tak dobre wyniki sprawiły, że łącznie w całym sezonie Kubacki zarobił 230,65 tys. franków szwajcarskich, co po obecnym kursie daje ok. 1,05 mln złotych!

Warto też zauważyć, że w tym sezonie kwoty zarobione przez skoczków będą jeszcze wyższe – w minionym sezonie pula nagród w konkursie Pucharu Świata wynosiła 79 tysięcy franków, z czego zwycięzca otrzymywał 12 tysięcy. Teraz pula wzrośnie do 86,1 tys. franków, a sam zwycięzca otrzyma z tego 13 tysięcy. Podwyżki dla innych zawodników na podium wyniosą po pół tysiąca franków – z 9,5 do 10 za 2. miejsce oraz z 7,5 do 8 za 3. lokatę.