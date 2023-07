Trwa rewolucja w skokach narciarskich! Większa kasa dla skoczków, tyle jeszcze nie zarabiali

Druzgocące wyznanie Stefana Horngachera na temat życia w Polsce. Nie gryzł się w język, przez to porzucił Biało-Czerwonych

Już niedługo czekają nas spore zmiany w skokach narciarskich. Niedawno Sandro Pertile zapowiedział wprowadzenie specjalnego skanera, który pozwoli mierzyć skoczków. Ma to być odpowiedź na próby różnych federacji naciągnięcia zasad tak, aby zawodnicy mieli jak najbardziej obszerne kombinezony. – W tym sezonie wprowadzamy nowość w mierzeniu zawodników. Konkretnie chodzi o nowy pomiar oparty o skan 3D ciała skoczków. Mieliśmy kilka testów w Planicy na koniec sezonu, a w zeszły wtorek dostaliśmy najnowszą wersję maszyny. Firma, która przygotowuje nam ten sprzęt musiała dopasować oprogramowanie do naszych wymogów, ale zaczynamy! – przekazał szef Pucharu Świata. Jeszcze wcześniej zapowiedziano zmiany, które nie przypadły do gustu zawodnikom, natomiast te kolejne raczej powinni przyjąć z entuzjazmem.

Większe nagrody dla zawodników w Pucharze Świata

kilka tygodni temu przekazano, że najlepsze federacje będą mogły wystawić mniej zawodników kosztem tych słabszych – zdaniem FIS ma to przyspieszyć rozwój mniejszych kadr, ale nie zgadzają się z tym przedstawiciele utytułowanych krajów. Teraz okazuje się, że to nie koniec zmian wprowadzonych przez FIS, ale te kolejne powinny zadowolić zawodników, zwłaszcza tych najlepszych.

Okazuje się bowiem, że FIS zwiększyło pule nagród dla zawodników, którzy w zawodach Pucharu Świata będą plasowali się na pierwszych 30. miejscach. Pula nagród wzrośnie bowiem z 79 tys. do 86,1 tys franków szwajcarskich. Choć na pierwszy rzut oka zmiana nie wydaje się duża, to na pewno powody do zadowolenia będą mieli najlepsi zawodnicy – zwycięzca zawodów Pucharu Świata zamiast 12 tysięcy franków szwajcarskich zgarnie 13 tys. (prawie 60 tys. złotych).

Zawodnicy z pozostałych miejsc podium będą mogli liczyć na podwyżkę po pół tysiąca franków. Za drugie miejsce otrzymywać będą 10 tys. zamiast 9,5 tys., a za trzecie 8 zamiast 7,5. Co ciekawe, stosunkowo największa zmiana, bo kilkukrotnie wyższa, dotyczy jednak ostatniego miejsca. Zawodnik z 30. lokaty zamiast 100 franków otrzyma obecnie 400 franków szwajcarskich. Zmieni się także pula w zawodach drużynowych – z 77 do 84 tys. franków.