i Autor: Instagram/ marceepan Marcelina Ziętek

Można się zakochać!

Ukochana Piotra Żyły zmieniła swój wygląd. Przyłożyła to do głowy i efekt powala, co za piękność!

Ukochana Piotra Żyły postanowiła pokazać swoje zupełnie nowe oblicze. Marcelina Ziętek, która jest bardzo aktywna na swoich social-mediach, pokazała, jak zmieniła swoje oblicze, robiąc to za pomocą jednego, prostego tricku. Nie możemy uwierzyć, co za piękność!