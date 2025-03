Ukraiński skoczek narciarski mocno o decyzjach Donalda Trumpa! Jest zaniepokojony. „Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie”

Mocna wymiana zdań pomiędzy Donaldem Trumpem, a Wołodymyrem Zełenskim była na ustach wszystkich. Prezydent USA postanowił podjąć ważną dla niego decyzję i wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy. Ponadto, dwa dni po spotkaniu "Financial Times" poinformowało, że Stany Zjednoczone nie dzielą się już danymi wywiadowczymi z ukraińską stroną.

Takie zachowanie Trumpa ma zmusić Ukrainę do rozpoczęcia rozmów pokojowych, które odbędą się na warunkach, jakie on ustali. Te informacje dotarły także do Trondheim, gdzie rozgrywają się mistrzostwa świata w skokach narciarskich, a wszelkie informacje bardzo przeżywa ukraiński skoczek narciarski - Jewhen Marusiak.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Jewhen Marusiak bezpośrednio o Donaldzie Trumpie. Nie szczędził słów

Marusiak w rozmowie z "Interią" wprost wypowiedział się o decyzjach Trumpa, o których jasno mówi, że nie są one dobre dla jego kraju. Ukrainiec także poparł zachowanie Zełenskiego w Białym Domu na spotkaniu z prezydentem USA. - Ich zdaniem Putin wszystko, co robi, to jest dobre, a przecież to on zaczął tę wojnę. Nie rozumiem, jak można stać po stronie kogoś takiego. Poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden bardzo nas wspierał. Trump jest kolegą Putina i robi tak, by było, jak najlepiej dla Rosji - podsumował Marusiak.