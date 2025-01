Wielkie zamieszanie przed skokami w Zakopanem! Kibice już się cieszyli, a tu takie wieści

Nie do wiary, co dzieje się z Piotrem Żyłą. Thurnbichler musiał zareagować. Odbyli męską rozmowę

We wtorek, 14 stycznia, kibice skoków ucieszyli się na wiadomość o powrocie Giovanniego Bresadoli do rywalizacji. Przypomnijmy, że jeden z liderów włoskiej kadry doznał w marcu poważnej kontuzji kolana w trakcie drużynowego konkursu Pucharu Świata w Planicy. Jego potencjalny powrót już po 10 miesiącach był dość zaskakujący, ale taka informacja wyszła od Włoskiej Federacji Sportów Zimowych (FISI). Na podstawie tych wieści po internecie zaczął krążyć czteroosobowy skład Włochów na PŚ w Zakopanem, ale wiadomo już, że były to fałszywe doniesienia. Na Wielkiej Krokwi zaprezentuje się maksymalnie dwóch reprezentantów Italii, którzy tym samym nie wystąpią w sobotniej drużynówce.

- Błąd był po naszej stronie. Aktualnie jesteśmy na obozie w Planicy i któryś z włoskich dziennikarzy pomyślał, że w tym samym składzie pojedziemy również do Zakopanego - przekazał portalowi Skijumping.pl trener włoskiej kadry, Jakub Jiroutek. Przy okazji zdradził, jak obecnie wygląda sytuacja Bresadoli, na którego skoki trzeba będzie jeszcze sporo poczekać.

- Razem z nami w Planicy jest również Bresadola, ale on trenuje siłowo i na nartach biegowych. Jego powrót na skocznię jest zaplanowany na czerwiec tego roku. Do Zakopanego pojedzie Insam, a w środę podejmiemy decyzję w sprawie Cecona. Campregher uda się na Puchar Kontynentalny do Bischofshofen - zapowiedział czeski szkoleniowiec prowadzący Włochów od poprzedniego sezonu. Jego słowa potwierdził też sam rekonwalescent, który wykluczył podróż do Zakopanego.

Bez 23-latka skoczkowie z Półwyspu Apenińskiego nie radzą sobie zbyt dobrze. Na półmetku sezonu wciąż nie zdobyli choćby punktu PŚ i nie powalczą o to także w zakopiańskiej drużynówce. Ich nadzieją na przełamanie jest rosnąca forma Alexa Insama, który po fatalnym początku sezonu powoli zbliża się do czołowej "30". W Oberstdorfie był jak na razie najbliżej, zajmując 34. miejsce.

