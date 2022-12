Wielkie zmiany u polskich skoczków. Wszystko wydarzy się już niebawem, kibice będą zaskoczeni

To dobry prognostyk przed Turniejem Czterech Skoczni? Kamil Stoch znów wygrywa, choć w Wiśle... coś go zabolało! [ROZMOWA SE]

Turniej Czterech Skoczni jak co roku wzbudzi dużą ciekawość wśród kibiców reprezentacji Polski, którzy będą liczyć na to, że polscy skoczkowie, a szczególnie Dawid Kubacki, który błyszczy formą w Pucharze Świata. Okazuje się, że w trakcie powołań do drużyny Thomas Thurnbichler dokonał bardzo ciekawego wyboru, który może być odbierany przez fanów jako zaskoczenie. Okazuje się bowiem, że w kadrze znajdzie się sportowiec, dla którego Turniej Czterech Skoczni będzie debiutem. Czy dorówna starszym i bardziej doświadczonym kolegom?

Turniej Czterech Skoczni z nowym zawodnikiem. Thomas Thurnbichler podjął decyzję

Okazuje się, że w drużynie narodowej na nadchodzący Turniej Czterech Skoczni znalazł się nieznany szerszej publiczności Jan Habdas. Skoczek do tej pory występował w kadrze B., gdzie radził sobie bardzo dobrze, stąd też decyzja Austriaka, aby sprawdzić młodego Polaka na poważniejszej imprezie. O pomyśle Thurnbichlera dowiedzieliśmy się z oficjalnego komunikatu prezentującego skład drużyny narodowej.

- Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jan Habdas i Stefan Hula wystartują w Turnieju Czterech Skoczni. - poinformował Polski Związek Narciarski w oficjalnym komunikacie na swoich mediach społecznościowych.

