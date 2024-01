Wydało się, jak naprawdę mieszka Piotr Żyła. Szczęki zbieraliśmy z podłogi. Takich obrazków jeszcze nie było

Ewa Bilan-Stoch w końcu to ujawniła. Łzy same napływają do oczu po jej wyznaniu. Jednym zdaniem wywołała gigantyczne poruszenie

Piotr Żyła powoli wraca do wysokiej formy, czego potwierdzeniem są ostatnie skoki z Kulm. Reprezentant biało-czerwonych dobrze spisywał się w podczas konkursu indywidualnego w mistrzostwach świata w lotach. Można żałować, że nie została rozegrana finałowa, czwarta seria zawodów, bo można było odnieść wrażenie, że Żyła byłby w stanie przybliżyć się do podium. Ale i tak nie można mieć do niego zastrzeżeń. Zwłaszcza, że kibice mają w pamięci fatalny początek sezonu w wykonaniu Polaków.

Ewa Bilan-Stoch w końcu to ujawniła. Łzy same napływają do oczu po jej wyznaniu. Jednym zdaniem wywołała gigantyczne poruszenie

Tak mieszka Piotr Żyła. Marcelina Ziętek pokazała dużo

Walkę Żyły w mistrzostwach świata na pewno śledziła Marcelina Ziętek. Ukochana skoczka narciarskiego została w Polsce i oglądała zmagania w domowym zaciszu. Na jednym z materiałów wideo, który pojawił się na jej profilu na Instagramie, pokazała nieco więcej ich wspólnego mieszkania. Ziętek już kilkukrotnie demonstrowała wnętrze, ale tym razem uchyliła jeszcze więcej rąbka tajemnicy.

- Zaczynamy ferie. Żeby odpocząć nie trzeba daleko wyjeżdżać, wystarczy nam komfortowy dom. Dla mnie dom to ciepło, bezpieczeństwo, miłość i miejsce, do którego się wraca, tęskni. Uwielbia w nim być - napisała Ziętek w opisie do nagrania. Na wideo widzimy przestronne wnętrze, nowoczesny salon i miejsce do wypoczynku. Przestrzeń może robić wrażenie.