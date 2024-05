Z brązowymi medalistami walczyli jak równy z równym, teraz poprzeczka idzie w górę. „Z innej planety”

Skandal na meczu Polska - Łotwa na MŚ w hokeju! Łotysz uderzył sędziego, aż trudno w to uwierzyć

Mistrzostwa jeszcze dobrze się nie zaczęły, a on już się z nimi żegna! Cóż za dramat kadrowicza, cierpnie nam skóra!

Nasi reprezentanci „na dzień dobry” – walcząc aż po kres bólu… - urwali punkt brązowym medalistom ubiegłorocznego czempionatu, Łotyszom. Przegrali co prawda 4:5, ale decydującego gola stracili w dogrywce. A to oznacza, że zdobyli punkt w starciu z dużo wyżej notowanym rywalem. Teraz na Polaków czekają reprezentanci „Trzech Koron”.

Gdyby brać pod uwagę wyniki MŚ 2023, mogłoby się wydawać, że to rywal na poziomie podobnym jak Łotysze. W ćwierćfinale tamtego turnieju Łotwa ograła bowiem Szwedów 3:1. W polskiej ekipie nikt nie ma jednak wątpliwości, że Skandynawowie to jednak przeciwnik ze znacznie wyższej półki.

- Czeka nas jeszcze mocniejszy przeciwnik, Szwedzi mają silny skład, ich mecz z USA pokazał, że są poukładani, mają dużo jakości – podkreślał przed spotkaniem trener Kalaber. „Trzy Korony” pokonały rywali zza oceanu 5:2, choć pamiętać należy, że dwie ostatnie bramki zdobyły w ostatniej minucie, gdy „Jankesi” – szukając remisu i dogrywki – postawili wszystko na jedną kartę, wycofując bramkarza.

- To totalny top! - nie szczędzi skandynawskim rywalom pochwał napastnik Maciej Urbanowicz, cytowany przez Polską Agencję Prasową. - Widzieliście mecz z USA? Jak Szwedzi grali krążkiem, jaki mieli spokój, jak podawali? To hokej z innej planety! - emocjonuje się Urbanowicz. - Postaramy się zrobić, co w naszej mocy, ale czeka nas na pewno trudniejszy mecz niż z Łotwą!

Początek meczu Polska – Szwecja w Ostravar Arena w Ostrawie w niedzielę o godz. 20.20. Transmisja w Polsat Sport 1.

W kolejnych spotkaniach grupy B Polacy w Ostravar Arena zagrają z Francuzami (14.05., 20.20), Słowakami (15.05., 20.20), Amerykanami (17.05., 20.20), Niemcami (18.05., 16.20) i Kazachstanem (20.05., 20.20). Po cztery najlepsze zespoły z dwóch grup awansują do ćwierćfinałów, a drużyny z ostatnich miejsc zostaną zdegradowane do Dywizji 1A.

Tak wygląda tabela po meczu Polaków, który zdziwił hokejowy świat💪 Biało-Czerwoni na 6. miejscu z punktem za dogrywkę z Łotwą🇵🇱 Dzisiaj o 20:20 gramy z liderem Szwecją🇸🇪 Transmisja w @polsatsport 1📺@TauronPE @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/Tmpcp9t7A0— PZHL - PIHF (@PZHL) May 12, 2024