Z wykształceniem Marty Kubackiej wiąże się wielka historia. Nie każdemu jest to pisane, jej życie zmieniło się zupełnie

Zbliża się kolejny sezon w Pucharze Świata, a to oznacza nie tylko wielkie emocje na skoczniach całego świata z udziałem polskich zawodników, ale też tygodnie rozłąki skoczków z ich rodzinami. Z pewnością sytuacja ta będzie szczególna dla Dawida Kubackiego i jego żony Marty, którzy przeżyli bardzo trudne chwile pod koniec minionego sezonu – wówczas Marta Kubacka trafiła do szpitala, a jej życie było zagrożone. Jej mąż bez cienia zawahania zrezygnował z rywalizacji w Pucharze Świata i wrócił do Polski, by być blisko ukochanej i ich dzieci. Wszyscy mają nadzieję, że najgorsze już za Kubackimi i nasz najlepszy obecnie zawodnik będzie mógł znów walczyć o najwyższe cele. Fani mogą jednak nie pamiętać, jak w ogóle doszło do tego, że Dawid i Marta są razem, a ma to ścisły związek z ich wykształceniem.

Marta Kubacka ma wyższe wykształcenie. Wiąże się z tym niezwykła historia

Nie ma większych problemów, by znaleźć informacje na temat wykształcenia Marty Kubackiej. Ukończyła ona Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tę samą którą ukończył Dawid Kubacki i to właśnie w tym miejscu zaczęła się ich wspólna droga przez życie! Sportowa para poznała się właśnie na studiach i od tamtej pory są nierozłączni – w 2019 roku wzięli ślub, a na początku tego roku na świat przyszła już ich druga córeczka.

Warto też pamiętać, że nie tylko Dawid Kubacki jest związany z aktywnym uprawianiem sportu w tym związku. Marta Kubacka w przeszłości uprawiała szermierkę, a miało to miejsce w latach 2009-2015, reprezentowała ona barwy Pałacu Katowice. Później jednak postanowiła zakończyć ten etap swojego życia.

