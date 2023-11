Skoczkowie narciarscy to bez dwóch zdań sportowcy, którzy w naszym kraju cieszą się ogromną sympatią, podobnie jak ma to miejsce w przypadku siatkarzy. Kiedy kończy się kolejny sezon, najbardziej oddani kibice odliczają dni do powrotu swoich ulubieńców na belkę startową. Wielu z nich nie mogło doczekać się kwalifikacji w Ruce, które de facto rozpoczęły sezon 2023/2024 Pucharu Świata i nawet pomimo tego, że podopiecznym trenera Thomasa Thurnbichlera nie poszło tam nadzwyczajnie dobrze, to fani i tak cieszyli się z powrotu startów swoich idoli, co dobitnie potwierdza post Kamila Stocha.

Kamil Stoch pokazał jedno zdjęcie i się zaczęło! Ruszyła lawina po zaledwie pięciu słowach

- Hello new season, hello Ruka - napisał krótko jeden z liderów polskich skoczków dodając w mediach społecznościowych zdjęcie na tle skoczni, gdzie widać go z ogromnym uśmiechem na ustach. Tyle, zaledwie pięć słów Stocha wystarczyło, aby w sekcji komentarzy ruszyła lawina. Fani polskiego skoczka życzyli mu przede wszystkim powodzenia w nadchodzącym sezonie.

Zaledwie kilka słów Kamila Stocha wystarczyło, by zapanował prawdziwy chaos! Lider polskich skoczków zabrał i się zaczęło

- Witaj królu złoty, życzymy jak najwiecej takiego uśmiechu w tym sezonie - napisała jedna z fanek w odpowiedzi na wpis Stocha. - Trzymamy kciuki za cały sezon! - dodała kolejna z internautek. - Jutro trochę dalej jak można prosić - nieco z przekąsem napisał fan Stocha odnosząc się do jego średnio udanego skoku z kwalifikacji.