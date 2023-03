Żona Dawida Kubackiego bezlitośnie z niego zażartowała. Chodzi o zarobki skoczka

Dawid Kubacki raczej nie wygra tegorocznego cyklu Row Air. Po ośmiu etapach rywalizacji nasz rodak plasuje się na czwartej lokacie w klasyfikacji generalnej i ma na koncie 1704,2 pkt. Prowadzi Halvor Egner Granerud. Norweg jak dotąd zgromadził 1770,3 pkt. Kubacki ma jednak szansę na podium. Do zajmującego trzecią pozycję Anże Laniska ze Słowenii traci bowiem niecałe 9 "oczek". W odrobieniu strat do wyprzedzających go konkurentów miały pomóc piątkowe kwalifikacje na mamuciej skoczni w Vikersund, które bacznie obserwowali najwierniejsi kibice Polaka, w tym także jego żona - Marta Kubacka. Po tym, jak zawodnik znad Wisły wylądował na 235. metrze zapanowała euforia. Okazało się jednak, że konkurenci również byli mocni i ostatecznie nasz reprezentant uplasował się na 7. lokacie. Choć zapewne liczył na więcej, to o poprawę humoru zadbała jego wybranka serca, publikując na Instagramie niewybredny żart.

Żona żartowała z Kubackiego. Poszło o pieniądze

Marta Kubacka postanowiła z ogromnym dystansem odnieść się do sportowego wyniku męża. Niedługo po zakończeniu kwalifikacji na profilu "Eurosportu" pojawiło się niezwykłe ujęcie z drona. Przenośna kamera śledziła lot Kubackiego i trzeba przyznać, że materiał prezentuje się dość imponująco. Właśnie to nagranie rozpowszechniła Marta Kubacka. Dodała jednak do tego rozbrajający opis. "Dawid Kubacki myślał, że tam są pieniążki za kwalifikacje. Się chłopak przeliczył" - czytamy w słowach opublikowanych przez żonę reprezentanta biało-czerwonych.

i Autor: Instagram Marta Kubacka zażartowała z męża

Ostatnie konkursy Kubackiego w Raw Air

Choć to bardzo zabawny żart, to nie ma co ukrywać, że skoczkowie utrzymują siebie i swoje rodziny z premii za wyniki sportowe. Dlatego też z pewnością Marta Kubacka będzie mocno dopingowała męża podczas ostatnich konkursów tegorocznego cyklu Raw Air. Wyczerpujące zawody dobiegną końca 19 marca - w niedzielę. Tego dnia i dzień wcześniej rozegrane zostaną konkursy indywidualne, po których przekonamy się czy Kubackiemu w ostatniej chwili uda się wskoczyć na podium.