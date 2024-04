Żona polskiego skoczka odsłoniła kawał ciała. Jedno od razu rzuciło się w oczy

Łzy płyną do oczu widząc, jak potraktowali Kamila Stocha. Wymowne, dobitnie pokazali swój stosunek do lidera polskich skoczków

Zaskakujące fakty o wykształceniu Adama Małysza! Potrzebował na to długich lat, nie wszyscy o tym wiedzieli

trochę mu to zajęło

Maciej Kot to jeden z najpopularniejszych polskich skoczków, który w ostatnich latach nie miał lekko. W 2017 roku był on częścią złotej drużyny na mistrzostwach świata w Lahti, a przed ostatnim sezonem nie załapał się do żadnej z dwóch głównych kadr A i B. Jako skoczek bazowy zanotował jednak na tyle wyraźny progres, że przez długą część sezonu skakał w Pucharze Świata, choć jego wyniki były dalekie od wymarzonych. W trudnych chwilach 32-latek może liczyć na wsparcie żony Agnieszki, która doskonale zdaje sobie sprawę z trudów sportu. Ukochana Kota jest miłośniczką aktywności fizycznej i trenerką personalną, a jej wielką pasją jest triathlon. Triathlonowe starty wymagają katorżniczych treningów, które 30-latka odbywa z uśmiechem na ustach. Najlepiej świadczy o tym jej ostatnie nagranie.

Aż przeszły nas ciarki po zobaczeniu, jak naprawdę wygląda ciało polskiego skoczka. Maciej Kot napiął bicepsy, a fani zdębieli

Żona Macieja Kota odsłoniła kawał ciała. Jeden ważny szczegół

Agnieszka Kot w czwartek wieczorem pochwaliła się w mediach społecznościowych nagraniem z jednego z jej najważniejszych miejsc - siłowni. Żona polskiego skoczka ma zresztą własne studio w Nowym Targu, gdzie pomaga klientom dojść do odpowiedniej formy. Wielu ludzi decyduje się na treningi pod jej okiem, co nas zupełnie nie dziwi. Wystarczy spojrzeć na sylwetkę 30-latki, by stwierdzić, że zna się na rzeczy. Męczące treningi wymagają odpowiedniego komfortowego stroju, który często jest skąpy. Tak było też na ostatnim treningu Agnieszki, która wylewała z siebie siódme poty w samym sportowym staniku i krótkich treningowych szortach. Taki komplet w pełni odsłonił jej brzuch, na którym fani mogli dostrzec symboliczny tatuaż.

Zaskakujące fakty o wykształceniu Adama Małysza! Potrzebował na to długich lat, nie wszyscy o tym wiedzieli

i Autor: Instagram/Agnieszka Kot Agnieszka Kot odsłoniła kawał ciała na treningu

Agnieszka Kot, żona Macieja Kota

"Takie tam z biura" - napisała zresztą żona Kota, której szeroki uśmiech mówi wiele o podejściu do pracy na siłowni. Jej sportowa świadomość z pewnością daje wiele w relacjach ze skoczkiem, zwłaszcza w tych trudnych chwilach. Maciej i Agnieszka wzięli ślub w maju 2019 roku, a wcześniej przez kilka lat się spotykali. Już wtedy trenerka personalna zdobyła sporą rozpoznawalność pod panieńskim nazwiskiem Lewkowicz. Teraz wspólnie wychowują syna Filipa, który urodził się w maju 2021 roku.