Żona Tajnera złożyła mu życzenia na urodziny! Proste i jasne przesłanie, zobaczyły to tysiące!

Apoloniusz Tajner obchodził wielkie święto. Zasłużony dla polskiego sportu eks-szkoleniowiec Adama Małysza i eks-prezes PZN jest obecnie posłem Koalicji Obywatelskiej i w swoim życiu może liczyć na wsparcie pięknej Izabeli Podolec. Młodsza o 36-lat małżonka trenera złożyła mu gorące życzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Fani nie mogli przejść obok tego obojętnie!

Urodziny Tajnera przypadły na środę 17 kwietnia 2024 roku. Jedną z osób, które zdecydowały się uczcić ten dzień za pośrednictwem mediów społecznościowych jest żona szkoleniowca - Izabela Podolec. Para jest związana od siebie mniej więcej od dekady, kiedy poznali się w pociągu między Krakowem a Warszawą. W związku małżeńskim są do 2019 roku i niejednokrotnie szkoleniowiec udzielał wywiadów, w którym podkreślał wielką miłość do wybranki swojego serca. Nic więc dziwnego, że Podolec złożyła mu życzenia, czyniąc to w dwóch, ale bardzo ważnych słowach, na które zareagowali fani.

- Pięknego życia - napisała Podolec, zamieszczając zdjęcie z posłem Koalicji Obywatelskiej, na którym zakochana para nie może powstrzymać się od szerokich uśmiechów.

Do jej słów dołączyli fani i kibice, którzy nie zapomnieli o kultowej postaci polskiego sportu i obsypali go pięknymi słowami z okazji jego święta.

- Długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i miłości życzę, Jeszcze raz - najlepsze życzenia dla Pola. Super wyglądacie, kochani - piszą fani pod publikacją na mediach społecznościowych.

