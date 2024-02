34-letnia Agnieszka Radwańska pokazała nowe zdjęcia swojej twarzy i się zaczęło. Nawałnica komentarzy

Agnieszka Radwańska o Idze Świątek: To normalne, że zagra gorszy mecz! Isia zapowiedziała powrót na tenisowy kort [TYLKO U NAS]

Agnieszka Radwańska przez wiele lat zdobywała serca fanów na całym świecie swoją wspaniałą grą w tenisa. Podczas gdy cała jej dyscyplina zmierzała w kierunku siłowych rozwiązań kolejnych wymian, to krakowianka pozostawała wierna finezyjnemu stylowi. Choć rywalki często dysponowały mocniejszymi uderzeniami, to niejednokrotnie musiały uznawać wyższość naszej rodaczki, która na korcie przypominała wybitną baletnicę i popisywała się szerokim repertuarem zagrań. Dziś jej wierni fani również nie mogą narzekać. Choć Isia nie raczy ich już swoimi uderzeniami rakietą, to sprawia, że poznają ją z zupełnie innej strony. Wszystko za sprawą licznych sesji zdjęciowych, których 34-latka jest główną postacią.

Twarz Agnieszki Radwańskiej z bliska

Najnowsze owoce jednej z sesji Agnieszka Radwańska postanowiła zaprezentować na swoim instagramowym profilu. Krakowianka zamieściła kilka zdjęć, na których z bardzo bliska widać jej twarz. Polka wciąż wygląda fantastycznie, a zdaniem niektórych po rozstaniu się z zawodową grą w tenisa wręcz odżyła. Jedno jest pewne - wspomniane zdjęcia podbiły serca obserwujących konto Isi na portalu społecznościowym, a ona sama nie mogła opędzić się od komplementów.

Lawina komplementów dla Agnieszki Radwańskiej

W zasadzie niemożliwym jest znalezienie negatywnej opinii w całym morzu komplementów pod wspomnianymi wyżej fotkami Radwańskiej. "Hot" - podsumował jeden z komentujących. "Absolutnie zniewalająca", "Piękna" - to inne z pozytywnych recenzji zdjęć Isi. "Zachwyca pani. Nadal panią podziwiam" - dodał kolejny internauta, którego wpis pokazuje, że Radwańska wciąż cieszy się potężnym zainteresowaniem wśród rodaków.