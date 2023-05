36-letnia tenisowa seksbomba przeszła ogromną metamorfozę. Uchodziła za miss kortów, zmieniła się nie do poznania

Zaczną badać mózg Igi Świątek. "Podepną się" do niego nietypowym urządzeniem! Tak ją zbadają

Szarapowa przez lata uchodziła za największą rywalkę Sereny Williams. Dwie znakomite zawodniczki mocno na siebie napierały, i choć to Amerykanka zdecydowanie częściej była górą, Rosjance nie można odmówić pięknej kariery. 36-latka wygrała aż 36 turniejów singlowych rangi WTA, w tym pięć wielkoszlemowych. Najlepiej szło jej w Roland Garros, gdzie triumfowała dwukrotnie (2012 i 2014). Na koncie ma też zwycięstwa w pozostałych imprezach Wielkiego Szlema - Australian Open (2008), Wimbledonie (2004) i US Open (2006). Przez 21 tygodni była liderką światowego rankingu, aż w lutym 2020 roku powiedziała "dość" i zakończyła karierę. Przez dziewiętnaście lat profesjonalnej gry zarobiła na kortach blisko 39 milionów dolarów, co daje jej czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów - za siostrami Williams i Simoną Halep. Jeszcze więcej zarobiła z kontraktów, a jako czołowa gwiazda uznawana za miss kortów miała ich mnóstwo. Na sportowej emeryturze skupiła się na innych aktywnościach i ostatnio pokazała, jak się zmieniła.

To zachowanie rosyjskiej tenisistki wywołało burzę wśród kibiców. Wszystko przez jeden gest. Było gorąco

36-letnia Maria Szarapowa zmieniła się nie do poznania

Szarapowa mocno skupiła się na rodzinie. Po burzliwych związkach z przeszłości z koszykarzem Sashą Vujaciciem i tenisistą Grigorem Dimitrowem, w 2018 r. zaczęła spotykać się z biznesmenem Aleksandrem Gilkesem, z którym jest zaręczona. W lipcu zeszłego roku urodziła ich syna Theodore'a. 36-latka stała się też uznaną biznesmenką. Była tenisistka dba o własne interesy i idzie jej to świetnie, a doświadczeniem dzieli się podczas specjalnych kongresów. Ostatnio była jednym z gości szczytu Formula 1 Accelerate Summit dla kobiet-liderek w sporcie, rozrywce i biznesie zorganizowanego w związku z Grand Prix Miami. To tam wielu kibiców mogło przetrzeć oczy ze zdumienia na jej widok.

Zaczną badać mózg Igi Świątek. "Podepną się" do niego nietypowym urządzeniem! Tak ją zbadają

Przez lata była miss kortów, teraz Szarapowa przeszła metamorfozę

Szarapowa pokazała się w Miami w zupełnie nowym wydaniu. Już na pierwszy rzut oka widać ciemniejszy kolor włosów, który zupełnie odbiega od tego, do czego blondwłosa piękność przyzwyczajała podczas gry w tenisa. Do tego Rosjanka postawiła na oryginalną stylizację składającą się z długiej marynarki i spódnicy, jednak odsłoniła brzuch i dekolt. Całość uzupełniły wysokie skórzane buty na obcasie. "Kiedy twój album ze zdjęciami ma kilka nowych fotek innych niż twoje dziecko" - skomentowała wymownie. Fani byli zachwyceni jej nowym wyglądem. W poniższej galerii zobaczysz, jak wygląda teraz 36-letnia Maria Szarapowa: