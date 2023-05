Zaczną badać mózg Igi Świątek. "Podepną się" do niego nietypowym urządzeniem! Tak ją zbadają

Przełomowe informacje o zdrowiu lidera tenisowego rankingu! Co z ostatnimi problemami? Nowe wieści

Iga Świątek w piątek 12 maja rozpoczyna walkę w turnieju WTA w Rzymie. Polka jest liderką światowego rankingu i może powiększyć swoją przewagę nad Aryną Sabalenką, która przedwcześnie pożegnała się z imprezą w stolicy Włoch. Po wielkiej wygranej w Madrycie, odpadła po pierwszym meczu. Świątek wchodzi do gry dopiero teraz. Przed jej spotkaniem obszerny artykuł opublikował w magazyn "Time". Dowiadujemy się z niego, w jaki sposób badany będzie mózg Polki.

Iga Świątek będzie miała badany mózg. Ciekawy pomysł

Magazyn "Time" we współpracy ze sponsorem Igi Świątek Rolexem opublikował ciekawy artykuł, zdradzając, w jaki sposób sztab Polki planuje rozwijać naszą tenisistkę. Ważne będzie m.in. poznanie działania aktywności elektrycznej w jej mózgu. By tego dokonać, Świątek zostanie podłączona do specjalnego urządzenia.

Na ten moment jeszcze nie wiadomo, jak często Polka będzie korzystała ze specjalistycznego urządzenia noszonego na uchu. Wiadomo jednak, że ma to pomóc w przetestowaniu czasu reakcji na reakcję poznawczą u Świątek.

Iga Świątek stara się znaleźć odpowiedni balans między sportem i odpoczynkiem. Wiele razy opowiadała o tym, jak jej rozwój wspiera czytanie książek czy... układanie klocków LEGO, które ma ją relaksować.

Kiedy mecz Igi Świątek z Pawluczenkową?

Mecz Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w piątek 12 maja 2023. Początek meczu Świątek - Pawluczenkowa po godzinie 13 (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 11 po meczu Kokkinakis - Sinner). Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.

