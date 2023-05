Przełomowe informacje o zdrowiu lidera tenisowego rankingu! Co z ostatnimi problemami? Nowe wieści

Novak Djoković od kilku miesięcy ma poważniejsze problemy ze zdrowiem. Lider światowego rankingu ATP od dłuższego czasu zmaga się z kłopotami z łokciem, przez co zrobił sobie ostatnio przerwę. Djoković nie rywalizował z najlepszymi tenisistami świata w prestiżowym turnieju w Madrycie. Zamiast tego skupił się na swoim zdrowiu i tym, by jak najszybciej dojść do siebie. Wszystko wskazuje na to, że mu się to udało!

Novak Djoković jest już zdrowy? Nowe informacje w sprawie jego kontuzji

Novak Djoković podczas konferencji przed jego startem w ATP Rzym postanowił odpowiedzieć na pytanie o jego zdrowie. Najważniejszy komunikat jest jasny. - Wszystko jest dobrze - poinformował Serb, który rywalizację w Rzymie ma zacząć od piątkowego wieczora.

Djoković nie ukrywał, że w jego wieku przeszkadzają mu pewne rzeczy, ale sytuacja zdrowotna ma być u niego jak najbardziej na dobrym poziomie.

- Zawsze są pewne sprawy, które ci przeszkadzają w tym wieku. To naturalna kolej rzeczy. Nie mam 25 lat i doświadczam tego mocniej. Powrót do zdrowia zajmuje więcej czasu. Czuję się dobrze i tęsknię za rywalizacją - dodał.

Novak Djoković królem kortów w Rzymie

Lider światowego rankingu znakomicie czuje się w stolicy Włoch. Novak Djoković wygrywał turniej ATP Rzym aż sześciokrotnie.

Pierwszy mecz Djokovicia w Rzymie już w piątek wieczorem. Jego pierwszym rywalem będzie reprezentant Argentyny Tomas Martin Etcheverry. Początek meczu w sesji wieczornej nie przed godziną 19:00.

