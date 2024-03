Agnieszka Radwańska NAGO w prestiżowym magazynie! Gorące ZDJĘCIA podzieliły Polskę!

Agnieszka Radwańska NAGO! - to była wielka sensacja. Kiedy 11 lipca 2013 roku ukazał się magazyn ""ESPN Body Issue" z rozbieranymi zdjęciami naszej słynnej tenisistki, w polskim internecie aż zawrzało! Reakcje były skrajnie różne. Jedni byli zachwyceni nagimi zdjęciami Radwańskiej. Chwalili zarówno piękne fotografie tenisowej gwiazdy jak i jej decyzję, żeby wraz z innymi słynnymi sportowcami wziąć udział w prestiżowym projekcie promującym aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Inni nie ukrywali oburzenia, wytykając Radwańskiej, że takie akty nie przystoją jej jako ambasadorce polskiego sportu i katoliczce. Głosów krytycznych nie brakowało w środowiskach chrześcijańskich i prawicowych. Radwańska zawsze deklarowała, że jest osobą wierzącą. Wzięła wcześniej udział w kampanii "Nie wstydzę się Jezusa". Dlatego po nagich zdjęciach dla "ESPN Body Issue" krytykanci wypominali jej to, zarzucając, że wyrzekła się tamtych wartości. Oczywiście niesłusznie. Na zdjęciach Radwańska była naga, ale sesja nie była erotyczna. Stref intymnych nie było widać, zresztą jak na wszystkich zdjęciach związane z tym projektem.

Agnieszka Radwańska, która właśnie skończyła 35 lat, po słynnej sesji długo nie komentowała nagich zdjęć. W końcu postanowiła wydać oświadczenie. "Dla tych z moich fanów, którzy nie są zaznajomieni z tematem - magazyn ESPN The Body Issue ukazuje piękno wysportowanego ciała najlepszych sportowców na świecie. Prezentowani są zarówno mężczyźni jak i kobiety, niezależnie od wieku, bez względu na kondycję czy rozmiar. Inni sfotografowani w tym roku sportowcy to np. amerykański futbolista Colin Kaepernick, 77-letnia legenda golfa Gary Player, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich, siatkarka Kerri Walsh Jennings (która uczestniczyła w dwóch sesjach zdjęciowych – kiedy oczekiwała dziecka oraz już po porodzie). W przeszłości w tej samej inicjatywie uczestniczyły także moje koleżanki z kortu – Serena Williams, Daniela Hantuchova oraz Wiera Zwonariewa" - przekonywała Radwańska.

"Zdjęcia oczywiście nie miały nikogo urazić, a odczytywanie ich jako niemoralne jest wyraźnie sprzeczne z profilem magazynu. Co więcej, zdjęcia te nie zawierają żadnych nieprzyzwoitych treści. Bardzo ciężko trenuję, by utrzymać moje ciało w formie i to właśnie jest myśl przewodnia tego materiału oraz całego magazynu" - dodała wtedy Radwańska w swoim oświadczeniu.

Co godne podkreślenia, Agnieszka Radwańska nago pozowała za darmo. Nie dostała za to żadnego wynagrodzenia. "Niektórzy przedstawiciele prasy (i nie tylko) insynuowali, że otrzymałam za tę sesję wynagrodzenie, a to nie jest prawda. Ani ja, ani inni sportowcy nie otrzymali takiego wynagrodzenia. Zdecydowałam się na udział w tej sesji, by zwrócić uwagę młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, na ich kondycję i zdrowie oraz zachęcić do regularnych ćwiczeń" - wyjaśniała Radwańska.