Agnieszka Radwańska pokazała się w samym staniku. Zmysłowe zdjęcie 35-latki trafiło do sieci. Trudno oderwać wzrok

Agnieszka Radwańska w samym staniku. Trudno oderwać wzrok

Od środy (6 marca) Agnieszka Radwańska ma już 35 lat. Naprawdę trudno uwierzyć, jak leci ten czas. Jeszcze niedawno to Isia była największą gwiazdą polskiego tenisa, a kibice płakali, gdy w 2018 r. już w wieku 29 lat kończyła karierę ze względu na spore problemy zdrowotne. Na szczęście szybko pojawiła się jej następczyni w postaci Igi Świątek, która błyskawicznie przejęła pałeczkę liderki polskiego tenisa. Niespełna 23-latka pod wieloma względami przebiła już nawet Radwańską, ale nie zmienia to ogromnej sympatii i nostalgii za sukcesami krakowianki. Kibice w dalszym ciągu rozpamiętują jej wspaniałe występy, a także śledzą jej kroki na sportowej emeryturze. A na tej była tenisistka kwitnie, co najdobitniej pokazała w dniu 35. urodzin.

Zmysłowe zdjęcie Agnieszki Radwańskiej trafiło do sieci

Radwańska otrzymała oczywiście masę życzeń, nie tylko od najbliższych, lecz także fanów. Ci za pośrednictwem mediów społecznościowych mieli do tego idealną okazję. Pomysłowo do urodzin 35-latki podeszła jedna z marek zajmujących się biżuterią, która w przeszłości z nią współpracowała. W związku z tym firma postanowiła złożyć życzenia Radwańskiej za pośrednictwem zdjęcia z sesji, podczas której promowała biżuterię. Isia pozowała wtedy w samym staniku i pochwaliła się tymi wyjątkowymi życzeniami na Instastories. To jednak nie koniec, bo w dniu urodzin sama była tenisistka pokazała efekty innej ze zmysłowych sesji, w jakiej wzięła udział. Czarno-białe kadry w bieliźnie pobudzają wyobraźnię!