Legia dostanie duży zastrzyk gotówki?! Były piłkarz „Wojskowych” blisko transferu do Premier League

Muci miał bardzo udaną jesień ubiegłego roku podobnie jak cała drużyna Legii. Dotarła ona do fazy grupowej Ligi Konferencji, a nawet uzyskała awans do fazy pucharowej. W rozgrywkach grupowych Legia pokonała u siebie angielską Aston Villę, a dwie bramki strzelił wówczas Muci. Bardzo możliwe, że to spowodowało zainteresowanie 23-letnim Albańczykiem, który w międzyczasie trafił do Besiktasu Stambuł. W nim spisuje się bardzo dobrze, bo wywalczył miejsce w pierwszym składzie, a w 11. meczach ligowych strzelił 3 gole.

Ma kontrakt z Besiktasem ważny do 2027 roku, ale niewykluczone, że latem trafi na Wyspy. Takie informacje podał turecki portal „Takvim”. Według Turków, 9-krotny reprezentant Albanii miałby kosztować 20 mln euro, a więc dwukrotność tego, za ile sprzedała go Legia. Trener Aston Villi Unai Emery miał już dać zgodę na transfer. Legia przez sprzedaży Albańczyka zapewniła sobie 10 procent od następnego transferu, a więc na konto „Wojskowych” mogłoby wpłynąć 2 mln euro. Zapewne szefowie klubu z Łazienkowskiej będą mocno trzymać kciuki za transfer Muciego, bo może mocno podreperować klubową kasę. Aston Villa zajmuje 4 miejsce po 36 kolejkach ligowych w Premier League i ma bardzo dużą szansę grę w Lidze Mistrzów w następnym sezonie.

