Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra: PGE Ekstraliga (20.04.2025) - bonus 199 zł za typ na zwycięzcę!

Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra: kto faworytem do wygranej?

Sparta Wrocław w nowy sezon weszła z porażką, ponieważ przegrała wyjazdową rywalizację w Toruniu. W dzisiejszym meczu gospodarze są faworytami do zwycięstwa nad zeszłorocznym beniaminkiem z Zielonej Góry. W poprzednim roku tylko nieliczni potrafili pokonać Spartan na własnym obiekcie. Duża w tym zasługa Bartłomieja Kowalskiego, który od połowy sezonu notował świetne zdobycze punktowe i był jednym z najszybszych żużlowców na Stadionie Olimpijskim. Czy dzisiaj także będzie liderem swojego zespołu?

Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra. 199 zł bonusu za typ na wygranego!

Statystyki dla typera na mecz Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra

Bardzo ciekawe starcie we Wrocławiu, które powinno dać pierwsze punkty do ligowej tabeli dla zawodników Sparty. Bardzo ciekawą opcją w tym meczu do gry jest punktacja Macieja Janowskiego. Polak bardzo dobrze czuje się na tym torze i analizując biegi, w jakich będzie startował, to powinien on dzisiaj zdobyć około 10. punktów. Czy rywale pozwolą na taki dorobek? To wszystko zweryfikuje tor! W zeszłym roku w starciu tych drużyn padł wynik 47:41 dla wrocławian. Wiele wskazuje jednak na to, że tym razem zwycięstwo będzie wyższe.

Ekstraliga w STS! Typuj żużel u tego bukmachera - świetne kursy!

Spotkanie Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra rozpocznie się o godzinie 19:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Canal+Sport oraz w telewizji internetowej Canal+.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.