O tym, że tak się to skończy, wiadomo było już u progu nowego roku. Wszyscy zastanawiali się, czy „Święci” pobiją niechlubny rekord Derby z sezonu 2007/08. „Barany” uzbierały wówczas 11 punktów w całych rozgrywkach. Teraz ich „osiągnięcie” może zostać poprawione właśnie przez drużynę polskiego stopera.

Po 31 kolejkach beniaminek ma na koncie tylko 10 „oczek”. Wygrał do tej pory tylko dwa spotkania ligowe: w listopadzie z Evertonem i 1 lutego z Ipswich. Pomijając trzy pierwsze kolejki, po których – mimo trzech porażek – plasował się „nad kreską” dzięki bilansowi bramkowemu, przez resztę sezonu Southampton był w strefie spadkowej. „Czerwoną latarnią” został po 11. kolejce i twardo się tej lokaty od tamtej pory trzyma.

Dla Bednarka, który w końcówce grudnia, po objęciu drużyny przez Ivana Juricia, został kapitanem „Świętych”, jest to drugi spadek z Premier League z tą ekipą. Sezon 2022/23 też zakończyła ona na ostatnim miejscu. Wtedy jednak zebrała „aż” 25 punktów, odnosząc sześć zwycięstw i notując siedem remisów.

Degradacja „przyklepana” na siedem kolejek przed końcem to niechlubny rekord angielskiej ekstraklasy. Do tej pory należał on – wspólnie – do Ipswich, Huddersfield, Sheffield United i Derby County – każdy z tych zespołów pewny był spadku z elity na sześć gier przed zakończeniem sezonu.

Polski stoper w tym sezonie rozegrał 25 z dotychczasowych 31 spotkań ligowych. Zdobył w nich dwa gole. Piłkarzem Southampton jest od lata 2017 (z krótkim epizodem w Aston Villa). We wrześniu ub. roku przedłużył umowę ze „Świętymi” do końca czerwca 2027. Najbliższy sezon znów spędzi w Championshiop League.

Southampton’s loss to Spurs means they will be relegated from the Premier League. pic.twitter.com/QMADLWesW5— Premier League (@premierleague) April 6, 2025

