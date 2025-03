Łzy stają w oczach na wieść o Łukaszu Fabiańskim! Anglicy nie mają już złudzeń

Koniec Łukasza Fabiańskiego. Anglicy nie mają złudzeń

Łukasz Fabiański jest piłkarzem West Hamu od 2018 roku. W Anglii występuje od 2007 r., gdy przeniósł się z Legii Warszawa do Arsenalu. Po 18 latach najprawdopodobniej nadchodzi jednak czas zmian. Brytyjski "talkSPORT" donosi, że działacze West Hamu intensywnie szukają nowego bramkarza w związku z kończącym się kontraktem Polaka. Już w zeszłym sezonie Fabiański bronił głównie w pucharach, a w obecnych rozgrywkach ma na koncie niby 13 ligowych meczów, ale po raz ostatni zagrał w styczniu. Od tamtej pory to Alphonse Areola jest podstawowym bramkarzem 16. drużyny Premier League.

Nocne obrady Zbigniewa Bońka przy kieliszku. Wszystko tuż przed Polska – Litwa. Wiemy, z kim się spotkał [PAPARAZZI]

W kwietniu Fabiański skończy 40 lat, co rodzi pytania o jego dalszą karierę. Z reprezentacją pożegnał się po Euro 2020, ale w West Hamie wciąż prezentował znakomitą formę. Wielu kibiców dalej ceni go bardziej od Areoli, a to wszystko szybko zaowocowało rozważaniami o możliwym powrocie po 18 latach do Polski. Zwłaszcza kibice Legii chcieliby jeszcze raz zobaczyć "Fabiana" w barwach swojego klubu, wypominając przy okazji fatalne występy swoich obecnych bramkarzy w tym sezonie. Ich nadzieje rozbudza fakt, że Legia podobny manewr wykonała z Arturem Borucem, ściągając go na zakończenie kariery w wieku 40 lat.

- Jeżeli jest w ogóle cień szansy, 1 procent, na sprowadzenie Fabiańskiego do Legii, to dzisiaj działacze Legii powinni chwycić za telefon. Jeżeli by powiedział, że w sumie jeszcze nie wie, to znaczy, że jest jakaś szansa i trzeba zrobić wszystko, żeby ten chłopak tu przyszedł - ocenił sytuację Paweł Gołaszewski na kanale "Prawda Futbolu Extra".

Najbliższe tygodnie, być może nawet miesiące, wyjaśnią sytuację Fabiańskiego. On sam w styczniu mówił, że nie planuje w najbliższym czasie zakończenia kariery. - Na razie mogę powiedzieć, że czerpię ogromną radość z tego, co robię, i chcę to robić jak najdłużej. Mam nadzieję, że zdrowie mi dopisze, bo to fundament mojej kariery - tłumaczył w rozmowie z Canal+ Sport.

Łukasz Fabiański przejdzie na emeryturę? Bramkarz West Hamu postawił sprawę jasno

Wzruszające pożegnanie Łukasza Fabiańskiego z Reprezentacją Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.