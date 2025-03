Nocne obrady Zbigniewa Bońka przy kieliszku. Wszystko tuż przed Polska – Litwa. Wiemy, z kim się spotkał [PAPARAZZI]

486 - Robert Lewandowski wie, co znaczy ta liczba. Ten licznik musi w końcu wyzerować!

Polska – Litwa: Nocne obrady Bońka. Z kim się spotkał?

Zbigniew Boniek regularnie pojawia się na meczach reprezentacji Polski i najprawdopodobniej tak samo będzie ze spotkaniem otwierającym rywalizację w eliminacje do mistrzostw świata 2026. Mecz Polska – Litwa odbędzie się na PGE Narodowym. Boniek pojawił się w Warszawie. Jeden z czytelników przysłał zdjęcia redakcji „Super Expressu”. W luksusowym hotelu Boniek obradował do późnych godzin nocnych. Na stole pojawiły się kieliszki, tzw. „cooler” do schładzania płynów i oczywiście słodkie napoje.

Zbigniew Boniek spotkał się w stołecznym hotelu z trójką swoich dobrych znajomych. Pojawili się tam wiceprezes PZPN Wojciech Cygan, dolnośląski „baron” Łukasz Czajkowski czy Paweł Wojtala, bliski współpracownik „Zibiego”.

O czym dyskutowała cała czwórka? Z pewnością jednym z tematów były nadchodzące spotkania w eliminacjach mistrzostw świata. W marcu Biało-czerwoni rozegrają dwa spotkania. W piątek, 21 marca na PGE Narodowym Polska zagra z Litwą. W poniedziałek Biało-czerwoni zmierzą się z Maltą.

Problemy Bońka i Wojtali. Usłyszeli zarzuty

W sprawie Zbigniewa Bońka i Pawła Wojtali trwa postępowanie prokuratury. Obaj panowie usłyszeli zarzuty. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej jest oskarżony o to, że jako działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyrządził PZPN szkodę majątkową wielkich rozmiarów w kwocie przekraczającej milion złotych.

Z kolei Paweł Wojtala jest oskarżany o wyprowadzenie pieniędzy ze spółki posiadającej m.in. cenną nieruchomość w Poznaniu.