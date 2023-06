Alcaraz - Djoković TV Transmisja NA ŻYWO Roland Garros Gdzie oglądać mecz Alcaraz - Djoković STREAM ONLINE LIVE 9.06.2023

Carlos Alcaraz kontra Novak Djoković w półfinale Roland Garros! Już dzisiaj wielki hit w Paryżu! Dwaj najwięksi faworyci do triumfu w Paryżu spotkają się już w 1/2 finału. Kiedy tylko rozlosowano drabinkę Roland Garros, kibice ostrzyli sobie zęby na półfinał Alcaraz - Djoković. W drugim półfinale powalczą Casper Ruud i Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz czy Novak Djoković? Kto będzie górą w hitowym półfinale Roland Garros? - Cóż, jeden ma doświadczenie, a drugi ma niesamowite nogi i porusza się jak Speedy Gonzales - ocenia Stefanos Tsitsipas, który z Alcarazem przegrał w ćwierćfinale, a z Djooviciem toczył też liczne tenisowe bitwy. - Alcaraz potrafi uderzać z ogromną mocą, a Djoković woli wszystko kontrolować i stawia bardziej na precyzję, aby wywrzeć presję i po prostu sprawić, by przeciwnik poruszał się tak dużo, jak to możliwe - dodał Tsitsipas.

Novak Djoković awans do półfinału wywalczył po zwycięstwie 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4 nad Rosjaninem Karenem Chaczanowem. - Żeby być najlepszym, trzeba ogrywać najlepszych - stwierdził Djoković pytany o półfinał z Carlosem Alcarazem. Młody Hiszpan, rozstawiony w Paryżu z numerem 1 lider rankingu, łatwo rozprawił się z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem, wygrywając 6:2, 6:1, 7:6(5). Djoković i Alcaraz grali ze sobą tylko raz. Rok temu po bardzo zaciętym i pasjonującym meczu w Madrycie Hiszpan pokonał Serba 6:7(5), 7:5, 7:6(5).

Półfinał Carlos Alcaraz - Novak Djoković elektryzuje kibiców na całym świecie. W drugim półfinale Alexander Zverev zagra z Casperem Ruudem. Novak Djoković to 22-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych. Serb walczy o triumf nr 23, który pozwoliłby mu wyprzedzić Rafaela Nadala i zostać samotnym rekordzistą. - Ten cel bardzo mnie motywuje - nie ukrywa Djoković. 20-letni Carlos Alcaraz w poprzednim sezonie wygrał pierwszego Szlema w karierze - nowojorski US Open. - Ten mecz jest tym, który każdy chce oglądać. Powiedziałbym, że będzie to naprawdę dobry mecz zarówno do grania, jak i do oglądania. Bardzo chcę dobrze rozegrać ten mecz. To będzie dla mnie bardzo trudne spotkanie, ale nie mogę się już go doczekać - powiedział Alcaraz.

Mecz Carlos Alcaraz - Novak Djoković w półfinale Roland Garros 2023 zostanie rozegrany w piątek 9 czerwca. Początek meczu Alcaraz - Djoković po godzinie 14.45. Transmisja TV z półfinału Alcaraz - Djoković w Roland Garros 2023 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.