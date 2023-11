Alexander Zverev ukarany przez sąd za znęcanie się nad partnerką! Gigantyczna grzywna!

i Autor: AP/Instagram Alexander Zverev skazany za znęcanie się nad partnerką! Gigantyczna grzywna!

Damski bokser?

Alexander Zverev został ukarany przez sąd za znęcanie się nad byłą dziewczyną, niemiecką modelką Brendą Pateą. Sąd w Berlinie nakazał mistrzowi olimpijskiemu zapłatę grzywny w wysokości 450 tysięcy euro (ok. 2 mln złotych). To kara za m.in. uszkodzenie ciała kobiety. Alexander Zverev (nr 9 ATP) twierdzi, że jest niewinny, a oskarżenia byłej partnerki to pomówienia i jej zemsta po nieudanym związku. To samo twierdził, kiedy jedna z jego poprzednich dziewczyn, Rosjanka Olga Szarypowa oskarżała go o maltretowanie fizyczne i psychiczne.