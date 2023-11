Aryna Sabalenka naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Trzymała to w sobie od dawna

Iga Świątek już dzisiaj zagra w półfinale WTA Finals 2023 w Cancun, a jej rywalką będzie Aryna Sabalenka. Polka nad ranem skończyła przerywany przez deszcz mecz z Ons Jabeur. Wygrała gładko 6:1, 6:2 i z kompletem zwycięstw wygrała grupę. Aryna Sabalenka wcześniej pokonała 6:2, 3:6, 6:3 Jelenę Rybakinę w spotkaniu, które rozgrywano na raty - panie zaczęły w czwartek, a skończyły w piątek. Iga Świątek nie ma dużo czasu na odpoczynek. Półfinałowy mecz z Aryną Sabalenka w WTA Finals został zaplanowany po północy w nocy z soboty na niedzielę. Zacznie się pewnie ok. godziny 0.30-1.00 polskiego czasu, o ile we wszystko znów nie wmiesza się kapryśna pogoda.

Aryna Sabalenka o Idze Świątek przed hitem WTA Finals 2023. To szczere słowa Białorusinki?

Iga Świątek i Aryna Sabalenka w WTA Finals 2023 zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tek rywalizacji to 5-3 dla Polki. Ostatnio górą była Sabalenka, która pokonała 6:3, 3:6, 6:3 Świątek w finale w Madrycie, w tym sezonie. Nieco wcześniej nasza gwiazda ograła Białorusinkę 6:3, 6:4 w finale w Stuttgarcie. Jeżeli Iga Świątek pokona Sabalenkę, to w jednym turnieju zapisze na swoim koncie zwycięstwa nad mistrzynią Wimbledonu (Marketa Vondrousova), mistrzynią US Open (Coco Gauff) i mistrzynią Australian Open (właśnie Sabalenka). Stanie też przed szansą na odzyskanie tronu liderki rankingu WTA, ale do tego będzie potrzebować jeszcze zwycięstwa w finale WTA Finals

- Bardzo chcę zagrać z Igą! - stwierdziła Aryna Sabalenka, jeszcze zanim stało się jasne, że to Polka będzie jej rywalką w półfinale. - To samo mówiłam podczas US Open. Nie chciałam, żeby przegrała ten mecz z Ostapenko i byłam rozczarowana, kiedy przegrała. Naprawdę chciałam z nią zagrać i w ten sposób rozstrzygnąć, kto jest numerem 1 na świecie. Teraz pewnie zagramy o miejsce nr 1. To będzie naprawdę niesamowity mecz. Mam nadzieję, że stadion będzie pełny. I mam nadzieję, że nadal będą krzyczeć "Sabalenka" - dodała z uśmiechem Białorusinka.